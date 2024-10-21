В России раскрыли истинную причину визита шефа Пентагона в Киев

Мирошник: Остин посетил Киев для оценки адекватности Зеленского

22 октября 2024 в 00:06 Размер текста - 17 +

Визит Остина в Киев не анонсировался Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Jack Sanders Министр обороны США Ллойд Остин посетил Киев, чтобы оценить ситуацию после «необоснованных требований» о поставках военной помощи, выдвинутых президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Похоже, что Остин приехал оценить адекватность Зеленского, объяснить необоснованность озвученных им требований к поставкам вооружений и избежать новых сюрпризов в преддверии выборов», — сказал Мирошник, передает ТАСС. По его мнению Мирошника, после визита Остина в Киев в украинских и западных СМИ скорее всего начнут говорить о том, что США отправили в Киев «большую руку помощи». Остин приехал в Киев 21 октября, пишет RT. Его визит на Украину заранее не анонсировался. Сообщалось, что министра обороны США планирует обсудить с Зеленским потребности Украины в оружии. Также будет выяснено, каким образом США будут оказывать поддержку ВСУ в 2025 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны США Ллойд Остин посетил Киев, чтобы оценить ситуацию после «необоснованных требований» о поставках военной помощи, выдвинутых президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Похоже, что Остин приехал оценить адекватность Зеленского, объяснить необоснованность озвученных им требований к поставкам вооружений и избежать новых сюрпризов в преддверии выборов», — сказал Мирошник, передает ТАСС. По его мнению Мирошника, после визита Остина в Киев в украинских и западных СМИ скорее всего начнут говорить о том, что США отправили в Киев «большую руку помощи». Остин приехал в Киев 21 октября, пишет RT. Его визит на Украину заранее не анонсировался. Сообщалось, что министра обороны США планирует обсудить с Зеленским потребности Украины в оружии. Также будет выяснено, каким образом США будут оказывать поддержку ВСУ в 2025 году.