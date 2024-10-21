21 октября 2024

Владимир Путин дал гражданство челябинской пятиборке

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе со спортсменкой Екатериной Этиной гражданство получили еще 14 человек Фото:

Представляющая Челябинск спортсменка Екатерина Этина получила российское гражданство. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

«В соответствии с пунктом „а“ статьи 89 Конституции принять в гражданство Российской федерации Этину Екатерину Олеговну, родившуюся 12 декабря 2002 года в Белоруссии», — говорится в документе.

Помимо спортсменки, гражданство получили еще 14 человек. В их числе капитан футбольного клуба «Зенит» бразилец Дуглас Сантос и американец Джон Роблес.

В 2024 году Екатерина Этина второй раз стала победительницей «Турнира сильнейших» в пятиборье в Москве. Девушка набрала наибольшее количество баллов, став обладательницей золотой медали и денежного приза в 100 тысяч рублей. Пятиборье включает в себя пять дисциплин: конкур, фехтование на шпагах, стрельбу, бег и плавание.

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Представляющая Челябинск спортсменка Екатерина Этина получила российское гражданство. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. «В соответствии с пунктом „а“ статьи 89 Конституции принять в гражданство Российской федерации Этину Екатерину Олеговну, родившуюся 12 декабря 2002 года в Белоруссии», — говорится в документе. Помимо спортсменки, гражданство получили еще 14 человек. В их числе капитан футбольного клуба «Зенит» бразилец Дуглас Сантос и американец Джон Роблес. В 2024 году Екатерина Этина второй раз стала победительницей «Турнира сильнейших» в пятиборье в Москве. Девушка набрала наибольшее количество баллов, став обладательницей золотой медали и денежного приза в 100 тысяч рублей. Пятиборье включает в себя пять дисциплин: конкур, фехтование на шпагах, стрельбу, бег и плавание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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