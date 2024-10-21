Владимир Путин дал гражданство челябинской пятиборке

Представляющая Челябинск спортсменка Екатерина Этина получила российское гражданство. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.
«В соответствии с пунктом „а“ статьи 89 Конституции принять в гражданство Российской федерации Этину Екатерину Олеговну, родившуюся 12 декабря 2002 года в Белоруссии», — говорится в документе.
Помимо спортсменки, гражданство получили еще 14 человек. В их числе капитан футбольного клуба «Зенит» бразилец Дуглас Сантос и американец Джон Роблес.
В 2024 году Екатерина Этина второй раз стала победительницей «Турнира сильнейших» в пятиборье в Москве. Девушка набрала наибольшее количество баллов, став обладательницей золотой медали и денежного приза в 100 тысяч рублей. Пятиборье включает в себя пять дисциплин: конкур, фехтование на шпагах, стрельбу, бег и плавание.
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