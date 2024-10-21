Путин дал гражданство первому политическому беженцу из США

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Владимир Путин предоставил Джону Роблесу гражданство России
Владимир Путин предоставил Джону Роблесу гражданство России Фото:

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ первому политическому беженцу из США Джону Роблесу, а также капитану футбольного клуба «Зенит» бразильцу Дугласу Сантосу. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«Предоставить гражданство РФ Дугласу Сантосу», — говорится в тексте документа. Также российское гражданство предоставлено американцу Джону Роблесу.

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Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ первому политическому беженцу из США Джону Роблесу, а также капитану футбольного клуба «Зенит» бразильцу Дугласу Сантосу. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. «Предоставить гражданство РФ Дугласу Сантосу», — говорится в тексте документа. Также российское гражданство предоставлено американцу Джону Роблесу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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