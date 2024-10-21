Путин дал гражданство первому политическому беженцу из США

Владимир Путин предоставил Джону Роблесу гражданство России
Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ первому политическому беженцу из США Джону Роблесу, а также капитану футбольного клуба «Зенит» бразильцу Дугласу Сантосу. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«Предоставить гражданство РФ Дугласу Сантосу», — говорится в тексте документа. Также российское гражданство предоставлено американцу Джону Роблесу.
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