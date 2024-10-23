В Челябинск после перерыва вернется мокрый снег и метель

За сутки может выпасть до 20 см снега
В Челябинск после небольшого перерыва вернется мокрый снег и метели. Непогода будет бушевать в регионе в последних числах октября, предупреждают синоптики.
«С 28 по 31 октября в Челябинске ожидается мокрый снег и ветер скоростью 7-11 метров в секунду. За сутки может выпасть до 20 сантиметров снега», — указано на сайте «Гисметео».
В Челябинской области ночью 23 октября ожидаются осадки с заморозками. В связи с этим в Госавтоинспекции региона призвали водителей минимизировать поездки за рулем и быть более внимательными на дороге.
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