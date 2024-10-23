В Челябинск после перерыва вернется мокрый снег и метель

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Пурга. Челябинск, сугроб, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга, куча снега
За сутки может выпасть до 20 см снега Фото:

В Челябинск после небольшого перерыва вернется мокрый снег и метели. Непогода будет бушевать в регионе в последних числах октября, предупреждают синоптики.

«С 28 по 31 октября в Челябинске ожидается мокрый снег и ветер скоростью 7-11 метров в секунду. За сутки может выпасть до 20 сантиметров снега», — указано на сайте «Гисметео».

В Челябинской области ночью 23 октября ожидаются осадки с заморозками. В связи с этим в Госавтоинспекции региона призвали водителей минимизировать поездки за рулем и быть более внимательными на дороге.

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В Челябинск после небольшого перерыва вернется мокрый снег и метели. Непогода будет бушевать в регионе в последних числах октября, предупреждают синоптики. «С 28 по 31 октября в Челябинске ожидается мокрый снег и ветер скоростью 7-11 метров в секунду. За сутки может выпасть до 20 сантиметров снега», — указано на сайте «Гисметео». В Челябинской области ночью 23 октября ожидаются осадки с заморозками. В связи с этим в Госавтоинспекции региона призвали водителей минимизировать поездки за рулем и быть более внимательными на дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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