В Челябинск после перерыва вернется мокрый снег и метель

За сутки может выпасть до 20 см снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск после небольшого перерыва вернется мокрый снег и метели. Непогода будет бушевать в регионе в последних числах октября, предупреждают синоптики.

«С 28 по 31 октября в Челябинске ожидается мокрый снег и ветер скоростью 7-11 метров в секунду. За сутки может выпасть до 20 сантиметров снега», — указано на сайте «Гисметео».

В Челябинской области ночью 23 октября ожидаются осадки с заморозками. В связи с этим в Госавтоинспекции региона призвали водителей минимизировать поездки за рулем и быть более внимательными на дороге.