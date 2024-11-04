Экс-чиновник Госдепа призвал США смириться с проигрышем Украины

Foreign Affairs: Украина должен активно призывать Россию к переговорам

04 ноября 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Украине следовало бы активнее вести переговоры с Россией, передает Foreign Affairs Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Вашингтоне должны смириться с тем, что вероятнее всего Украина проиграет в конфликте с Россией. Об этом в материале североамериканского журнала Foreign Affairs пишет бывший чиновник Госдепа и президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас. Он призывает Киев начать активные переговоры с РФ. «Вместо того, чтобы цепляться за идею о несуществующей победе, Вашингтон должен смириться с мрачной реальностью и принять более вероятный исход, что Украина проиграет. <…> В США должны отказаться от идеи, что для победы Киеву необходимо освободить всю свою землю», — подчеркнул Хаас в своем материале для американского журнала. Он добавил, что американские власти должны сделать неудобный шаг, подтолкнув Киев к переговорам с Кремлем. По словам политика, это единственный вариант для Киева сохранить свою независимость. При этом в материале отмечается, что такой исход не будет пользоваться популярностью среди американских чиновников. Единственный, кто уходит от ответа по поводу продолжения поддержки Украины остается кандидат в президенты США Дональд Трамп, отмечается в тексте. В США еще ранее отмечали, что Украина должна активнее вести переговоры с Россией. Это связано в первую очередь с тем, что Киев не может самостоятельно организовать оборону, отмечал аналитик Харрисон Касс. В Турции также делали соответствующие выводы, передает MK.RU. В РФ, включая президента Владимира Путина, неоднократно говорили, что готовы к переговорам с Украиной, передает «Национальная служба новостей». Сейчас условия для этого следующие: Киев должен освободить российские территории, включая новые регионы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Вашингтоне должны смириться с тем, что вероятнее всего Украина проиграет в конфликте с Россией. Об этом в материале североамериканского журнала Foreign Affairs пишет бывший чиновник Госдепа и президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас. Он призывает Киев начать активные переговоры с РФ. «Вместо того, чтобы цепляться за идею о несуществующей победе, Вашингтон должен смириться с мрачной реальностью и принять более вероятный исход, что Украина проиграет. <…> В США должны отказаться от идеи, что для победы Киеву необходимо освободить всю свою землю», — подчеркнул Хаас в своем материале для американского журнала. Он добавил, что американские власти должны сделать неудобный шаг, подтолкнув Киев к переговорам с Кремлем. По словам политика, это единственный вариант для Киева сохранить свою независимость. При этом в материале отмечается, что такой исход не будет пользоваться популярностью среди американских чиновников. Единственный, кто уходит от ответа по поводу продолжения поддержки Украины остается кандидат в президенты США Дональд Трамп, отмечается в тексте. В США еще ранее отмечали, что Украина должна активнее вести переговоры с Россией. Это связано в первую очередь с тем, что Киев не может самостоятельно организовать оборону, отмечал аналитик Харрисон Касс. В Турции также делали соответствующие выводы, передает MK.RU. В РФ, включая президента Владимира Путина, неоднократно говорили, что готовы к переговорам с Украиной, передает «Национальная служба новостей». Сейчас условия для этого следующие: Киев должен освободить российские территории, включая новые регионы.