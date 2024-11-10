Байден попытается уговорить Трампа продолжить помогать Украине

Салливан: Байден встретится с Трампом, чтобы обсудить помощь Украине

11 ноября 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Байден будет стремиться убедить новую администрацию в важности поддержки Украины, заявил Салливан Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден встретится с победителем выборов Дональдом Трампом для обсуждения важных внутренних и внешнеполитических вопросов, включая военную помощь Украине. Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «У президента будет возможность объяснить новоизбранному президенту США Дональду Трампу, как он видит ситуацию, в каком положении они находятся. Также обсудить, как он собирается решать эти проблемы, когда вступит в должность», — сказал Салливан в интервью CBS News. Он подчеркнул, что ключевой темой встречи станет ситуация на Украине и необходимость продолжения поддержки со стороны США. Салливан заявил, что на протяжении следующих 70 дней Байден будет стремиться убедить Конгресс и новую администрацию в важности поддержки Украины, чтобы избежать дальнейшей нестабильности в Европе. Однако он уклонился от комментариев о возможной просьбе Байдена к Конгрессу принять закон о дополнительном финансировании Украины. По словам Салливана, Байден выделит Украине финансовую поддержку на сумму 6 миллиардов долларов до момента инаугурации Трампа. В частности, Верховный представитель Европейского союза по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением о необходимости предоставления Киеву возможности наносить удары по военным целям на территории РФ. Он также подчеркнул важность усиления военной поддержки Украины со стороны стран Евросоюза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден встретится с победителем выборов Дональдом Трампом для обсуждения важных внутренних и внешнеполитических вопросов, включая военную помощь Украине. Об этом сообщил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «У президента будет возможность объяснить новоизбранному президенту США Дональду Трампу, как он видит ситуацию, в каком положении они находятся. Также обсудить, как он собирается решать эти проблемы, когда вступит в должность», — сказал Салливан в интервью CBS News. Он подчеркнул, что ключевой темой встречи станет ситуация на Украине и необходимость продолжения поддержки со стороны США. Салливан заявил, что на протяжении следующих 70 дней Байден будет стремиться убедить Конгресс и новую администрацию в важности поддержки Украины, чтобы избежать дальнейшей нестабильности в Европе. Однако он уклонился от комментариев о возможной просьбе Байдена к Конгрессу принять закон о дополнительном финансировании Украины. По словам Салливана, Байден выделит Украине финансовую поддержку на сумму 6 миллиардов долларов до момента инаугурации Трампа. В частности, Верховный представитель Европейского союза по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением о необходимости предоставления Киеву возможности наносить удары по военным целям на территории РФ. Он также подчеркнул важность усиления военной поддержки Украины со стороны стран Евросоюза.