19 ноября 2024

Из Пермского края в Туркмению отправлены десятки тысяч рождественских елей

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала года в Туркмению отправлено более 50 000 елей
С начала года в Туркмению отправлено более 50 000 елей Фото:

Рождественские ели отправились в Туркмению из Пермского края. Все деревья были проверены специалистами Россельхознадзора.

«13 ноября из Пермского края в Туркмению отправлено 18 000 рождественских елей. Они будут доставлены туда автомобильным транспортом. Все ели прошли карантинный контроль и не заражены вредителями», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что с начала года в Туркмению отправлено 56 600 елей. За аналогичный период 2023 года было отправлено 54 320 елей.

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Рождественские ели отправились в Туркмению из Пермского края. Все деревья были проверены специалистами Россельхознадзора. «13 ноября из Пермского края в Туркмению отправлено 18 000 рождественских елей. Они будут доставлены туда автомобильным транспортом. Все ели прошли карантинный контроль и не заражены вредителями», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что с начала года в Туркмению отправлено 56 600 елей. За аналогичный период 2023 года было отправлено 54 320 елей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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