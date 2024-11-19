Из Пермского края в Туркмению отправлены десятки тысяч рождественских елей

С начала года в Туркмению отправлено более 50 000 елей
Рождественские ели отправились в Туркмению из Пермского края. Все деревья были проверены специалистами Россельхознадзора.
«13 ноября из Пермского края в Туркмению отправлено 18 000 рождественских елей. Они будут доставлены туда автомобильным транспортом. Все ели прошли карантинный контроль и не заражены вредителями», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
В ведомстве отметили, что с начала года в Туркмению отправлено 56 600 елей. За аналогичный период 2023 года было отправлено 54 320 елей.
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