Путин обвинил Запад в атаках на Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин отметил, что Украина не смогла бы запустить западные ракеты без помощи их специалистов
Путин отметил, что Украина не смогла бы запустить западные ракеты без помощи их специалистов Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина использовала западные дальнобойные ракеты для ударов по территории России. По его словам, в атаке могли быть задействованы специалисты тех стран, где изготавливалось вооружение.  

«Использовать дальнобойное оружие по территории РФ без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно», — заявил Путин на телеканале «Россия-24». Российский лидер также подчеркнул, что конфликт на Украине приобрел глобальный характер после того, как она применила оружие западного производства для ударов по территории РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина использовала западные дальнобойные ракеты для ударов по территории России. По его словам, в атаке могли быть задействованы специалисты тех стран, где изготавливалось вооружение.   «Использовать дальнобойное оружие по территории РФ без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно», — заявил Путин на телеканале «Россия-24». Российский лидер также подчеркнул, что конфликт на Украине приобрел глобальный характер после того, как она применила оружие западного производства для ударов по территории РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...