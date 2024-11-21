Путин обвинил Запад в атаках на Россию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина использовала западные дальнобойные ракеты для ударов по территории России. По его словам, в атаке могли быть задействованы специалисты тех стран, где изготавливалось вооружение.
«Использовать дальнобойное оружие по территории РФ без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно», — заявил Путин на телеканале «Россия-24». Российский лидер также подчеркнул, что конфликт на Украине приобрел глобальный характер после того, как она применила оружие западного производства для ударов по территории РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.