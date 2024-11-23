AP: Украина и НАТО проведут экстренные переговоры из-за новой ракеты России

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НАТО обеспокоена тем, что Россия нанесет повторные удары
НАТО обеспокоена тем, что Россия нанесет повторные удары Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО и Украина 26 ноября проведут экстренные переговоры в связи с нанесенным Россией ударом по заводу «Южмаш» в Днепропетровске баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщает The Associated Press.

«НАТО и Украина проведут во вторник экстренные переговоры после того, как Россия атаковала центральный город с помощью экспериментальной гиперзвуковой баллистической ракеты», — передает AP. Там добавили, что представители Украины и Североатлантического альянса выразили свою обеспокоенность в связи с возможностью новых действий со стороны России.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что политика западных стран может спровоцировать эскалацию конфликта на Украине. Он отметил, что страны, входящие в состав НАТО, активно участвуют в этом противостоянии, передает RT

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НАТО и Украина 26 ноября проведут экстренные переговоры в связи с нанесенным Россией ударом по заводу «Южмаш» в Днепропетровске баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщает The Associated Press. «НАТО и Украина проведут во вторник экстренные переговоры после того, как Россия атаковала центральный город с помощью экспериментальной гиперзвуковой баллистической ракеты», — передает  AP. Там добавили, что представители Украины и Североатлантического альянса выразили свою обеспокоенность в связи с возможностью новых действий со стороны России. Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что политика западных стран может спровоцировать эскалацию конфликта на Украине. Он отметил, что страны, входящие в состав НАТО, активно участвуют в этом противостоянии, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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