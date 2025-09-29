Погибший при ударе ВСУ внук не дожил двое суток до дня рождения

Пятилетний мальчик, погибший вместе с прабабушкой в результате атаки беспилотника в подмосковном Воскресенске, должен был через два дня отпраздновать свой шестой день рождения. Об этом сообщается со слов родственника семьи.
«Дом сгорел почти полностью. Мы не знаем, в какую именно его часть попал беспилотник. Предполагаем, прабабушка и Ваня потеряли сознание и не смогли выбраться. Иначе бы они выбежали из здания. Через два дня ему могло бы быть шесть лет»,— рассказал родственник погибшего ребенка для RT.
По его словам, родители оставили Ваню погостить у 76-летней прабабушки. В ночь на 29 сентября, около 03:00, в дом попал беспилотник, строение почти полностью сгорело. По предположению родных, прабабушка и ребенок потеряли сознание и не смогли выбраться.
Отец мальчика работает поваром, а мама — тренером по плаванию. Родственники отметили, что Ваня любил цирк и мечтал заниматься цирковым искусством.
В ночь на 29 сентября в городе Воскресенск Московской области была совершена атака беспилотных летательных аппаратов, в результате которой погибли женщина 76 лет и ее шестилетний внук. Губернатор региона Андрей Воробьев выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что все необходимые меры поддержки пострадавшим будут предоставлены. Подробнее — в материале URA.RU.
