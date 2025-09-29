Погибший при ударе ВСУ внук не дожил двое суток до дня рождения

Погибший при атаке дрона в Воскресенске ребенок не дожил двух дней до 6 лет
Погибший при ударе ВСУ по Подмосковью ребенок не дожил двух дней до дня рождения
Погибший при ударе ВСУ по Подмосковью ребенок не дожил двух дней до дня рождения
Пятилетний мальчик, погибший вместе с прабабушкой в результате атаки беспилотника в подмосковном Воскресенске, должен был через два дня отпраздновать свой шестой день рождения. Об этом сообщается со слов родственника семьи.

«Дом сгорел почти полностью. Мы не знаем, в какую именно его часть попал беспилотник. Предполагаем, прабабушка и Ваня потеряли сознание и не смогли выбраться. Иначе бы они выбежали из здания. Через два дня ему могло бы быть шесть лет»,— рассказал родственник погибшего ребенка для RT.

По его словам, родители оставили Ваню погостить у 76-летней прабабушки. В ночь на 29 сентября, около 03:00, в дом попал беспилотник, строение почти полностью сгорело. По предположению родных, прабабушка и ребенок потеряли сознание и не смогли выбраться.

Отец мальчика работает поваром, а мама — тренером по плаванию. Родственники отметили, что Ваня любил цирк и мечтал заниматься цирковым искусством.

В ночь на 29 сентября в городе Воскресенск Московской области была совершена атака беспилотных летательных аппаратов, в результате которой погибли женщина 76 лет и ее шестилетний внук. Губернатор региона Андрей Воробьев выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что все необходимые меры поддержки пострадавшим будут предоставлены. Подробнее — в материале URA.RU.

