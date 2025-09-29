Песков: в Приднестровье нельзя исключать угрозу провокаций

В Приднестровье сохраняется риск провокаций, несмотря на внешнее спокойствие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перспективы урегулирования ситуации в регионе.

«Ситуация спокойная, но угрозы провокаций исключать нельзя. Урегулирование очень сложная тема, имея в качестве визави нынешнее руководство Молдовы, говорить об этом почти невозможно», — подчеркнул представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.

В ходе конференц-колла пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что сотни тысяч молдавских граждан, находящихся на территории РФ, не смогли принять участие в парламентских выборах из-за недостаточного количества избирательных участков. Официальная позиция российских властей по итогам выборов в Молдове будет выработана после того, как молдавские политические силы представят собственные оценки произошедшего.

