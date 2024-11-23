Названы ключевые темы, которые озвучит Путин в главном послании года

Сенатор Косихина: в послание Путина войдет вопрос помощи участникам СВО
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Владимир Путин начал готовиться к посланию Федеральному собранию
Владимир Путин начал готовиться к посланию Федеральному собранию Фото:

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию затронет социальные вопросы, в том числе помощь участникам СВО и их семьям. Свое мнение о темах главного послания президента озвучила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина.

«Послание 2025 года будет содержать социальные вопросы в части поддержки материнства и детства, незащищенных слоев населения, конечно же, прозвучат вопросы по помощи участникам СВО и членам их семей», — считает сенатор. Ее слова приводит ТАСС.

Среди других тем Косихина выделила поддержку регионов, вопросы школьного и студенческого образования, науки. Позвучат и темы международной повестки. Сенатор убеждена, что послание Путина задаст вектор развития страны.

Точная дата послания Федеральному собранию пока неизвестна. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, оно пройдет в конце зимы или начале весны 2025 года. 

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Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию затронет социальные вопросы, в том числе помощь участникам СВО и их семьям. Свое мнение о темах главного послания президента озвучила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина. «Послание 2025 года будет содержать социальные вопросы в части поддержки материнства и детства, незащищенных слоев населения, конечно же, прозвучат вопросы по помощи участникам СВО и членам их семей», — считает сенатор. Ее слова приводит ТАСС. Среди других тем Косихина выделила поддержку регионов, вопросы школьного и студенческого образования, науки. Позвучат и темы международной повестки. Сенатор убеждена, что послание Путина задаст вектор развития страны. Точная дата послания Федеральному собранию пока неизвестна. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, оно пройдет в конце зимы или начале весны 2025 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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