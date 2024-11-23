Названы ключевые темы, которые озвучит Путин в главном послании года

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию затронет социальные вопросы, в том числе помощь участникам СВО и их семьям. Свое мнение о темах главного послания президента озвучила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина.
«Послание 2025 года будет содержать социальные вопросы в части поддержки материнства и детства, незащищенных слоев населения, конечно же, прозвучат вопросы по помощи участникам СВО и членам их семей», — считает сенатор. Ее слова приводит ТАСС.
Среди других тем Косихина выделила поддержку регионов, вопросы школьного и студенческого образования, науки. Позвучат и темы международной повестки. Сенатор убеждена, что послание Путина задаст вектор развития страны.
Точная дата послания Федеральному собранию пока неизвестна. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, оно пройдет в конце зимы или начале весны 2025 года.
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