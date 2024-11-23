Путин начал готовиться к главному обращению к властям и россиянам

Песков: Путин огласит послание Федеральному собранию в первой половине 2025-го
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Владимир Путин огласит послание в 2025 году
Владимир Путин огласит послание в 2025 году Фото:

Президент России Вадимир Путин начал готовить послание Федеральному собранию. Оно должно пройти в конце зимы или начале весны 2025 года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

«[Подготовка к посланию] началась. Пока нет точной даты, но не этот год», — сказал Песков журналистам ТАСС. По данным агентства, ориентировочное время обращения — конец зимы или начало весны 2025 года.

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Президент России Вадимир Путин начал готовить послание Федеральному собранию. Оно должно пройти в конце зимы или начале весны 2025 года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.  «[Подготовка к посланию] началась. Пока нет точной даты, но не этот год», — сказал Песков журналистам ТАСС. По данным агентства, ориентировочное время обращения — конец зимы или начало весны 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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