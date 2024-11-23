Путин начал готовиться к главному обращению к властям и россиянам

Владимир Путин огласит послание в 2025 году
Президент России Вадимир Путин начал готовить послание Федеральному собранию. Оно должно пройти в конце зимы или начале весны 2025 года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«[Подготовка к посланию] началась. Пока нет точной даты, но не этот год», — сказал Песков журналистам ТАСС. По данным агентства, ориентировочное время обращения — конец зимы или начало весны 2025 года.
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