МИД Британии отреагировал на пленение своего наемника под Курском

В МИД Великобритании отреагировали на пленение британского наемника солдатами ВС РФ в Курской области. Там отметили, что озабочены судьбой своего гражданина и окажут ему всевозможную поддержку.
«Я был проинформирован об этом развитии [пленении британского наемника]. <…> Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить [ему] всю возможную поддержку», — сказал глава британского МИД Дэвид Лэмми журналистам в ходе встречи глав МИД стран G7 в Италии. Его слова
Накануне источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании по имени Джеймс Скотт Рис Андерсон. При этом в ведомстве отказались комментировать участие иностранных наемников в зоне спецоперации РФ на Украине.
В Минобороны неоднократно говорили об участие наемников в зоне СВО. Накануне журналистам РИА Новости в силовых структурах рассказали, что в Курской области российскими военными был пленен британец по имени Джеймс Скотт Рис Андерсон, который участвовал в конфликте в качестве иностранного наемника. В соцсетях опубликовали видео с допросом.
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