МИД Британии отреагировал на пленение своего наемника под Курском

Лэмми пообещал сделать все для помощи пленному британскому наемнику под Курском

25 ноября 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

В МИД Великобритании пообещали помочь военнопленному британскому наемнику в Курской области (архивное фото) Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В МИД Великобритании отреагировали на пленение британского наемника солдатами ВС РФ в Курской области. Там отметили, что озабочены судьбой своего гражданина и окажут ему всевозможную поддержку. «Я был проинформирован об этом развитии [пленении британского наемника]. <…> Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить [ему] всю возможную поддержку», — сказал глава британского МИД Дэвид Лэмми журналистам в ходе встречи глав МИД стран G7 в Италии. Его слова передает Sky News. Накануне источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании по имени Джеймс Скотт Рис Андерсон. При этом в ведомстве отказались комментировать участие иностранных наемников в зоне спецоперации РФ на Украине. В Минобороны неоднократно говорили об участие наемников в зоне СВО. Накануне журналистам РИА Новости в силовых структурах рассказали, что в Курской области российскими военными был пленен британец по имени Джеймс Скотт Рис Андерсон, который участвовал в конфликте в качестве иностранного наемника. В соцсетях опубликовали видео с допросом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В МИД Великобритании отреагировали на пленение британского наемника солдатами ВС РФ в Курской области. Там отметили, что озабочены судьбой своего гражданина и окажут ему всевозможную поддержку. «Я был проинформирован об этом развитии [пленении британского наемника]. <…> Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить [ему] всю возможную поддержку», — сказал глава британского МИД Дэвид Лэмми журналистам в ходе встречи глав МИД стран G7 в Италии. Его слова передает Sky News. Накануне источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании по имени Джеймс Скотт Рис Андерсон. При этом в ведомстве отказались комментировать участие иностранных наемников в зоне спецоперации РФ на Украине. В Минобороны неоднократно говорили об участие наемников в зоне СВО. Накануне журналистам РИА Новости в силовых структурах рассказали, что в Курской области российскими военными был пленен британец по имени Джеймс Скотт Рис Андерсон, который участвовал в конфликте в качестве иностранного наемника. В соцсетях опубликовали видео с допросом.