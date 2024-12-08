Кому положена двойная зарплата

Работа в период новогодних праздников с 1 по 8 января должна оплачиваться в двойном размере. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он подчеркнул, что такое положение четко регламентируется Трудовым кодексом РФ.
«Если работник выходит на работу в [новогодние праздничные] дни, то ему положена двойная оплата за каждый отработанный час», — заявил Гаврилов. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что, согласно Трудовому Кодексу РФ, работа указанные дни подлежит повышенной оплате, независимо от того, на какой системе оплаты труда находится сотрудник.
Депутат также пояснил, что для тех, кто работает на окладе, это может означать дополнительную оплату сверх установленной месячной нормы рабочего времени, если работа в праздники превышает норму. В таком случае работнику оплачиваются дополнительные часы или дни по двойной ставке. Также он напомнил о возможности взять дополнительный день отдыха вместо двойной оплаты по согласованию с работодателем.
Ранее об этом же напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она отметила, что, согласно Трудовому кодексу, если сотрудник работал в выходной день или праздник без компенсации, в его заработок должны включить не менее двойной ставки и все полагающиеся выплаты, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.