ВС РФ освободили Благодатное
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные освободили от ВСУ еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Под контроль Вооруженных сил Российской Федерации перешло Благодатное. Об этом сообщили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР», — сообщили представители оборонного ведомства страны. Ранее бойцы ВС РФ освободили Берестки. Также под контроль российских военных не так давно перешли Пустынка и Сухие Ялы.
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