ВС РФ освободили Благодатное в ДНР

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ВС РФ освободили Благодатное
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили от ВСУ еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Под контроль Вооруженных сил Российской Федерации перешло Благодатное. Об этом сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР», — сообщили представители оборонного ведомства страны. Ранее бойцы ВС РФ освободили Берестки. Также под контроль российских военных не так давно перешли Пустынка и Сухие Ялы.

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Российские военные освободили от ВСУ еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Под контроль Вооруженных сил Российской Федерации перешло Благодатное. Об этом сообщили в Минобороны. «Подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР», — сообщили представители оборонного ведомства страны. Ранее бойцы ВС РФ освободили Берестки. Также под контроль российских военных не так давно перешли Пустынка и Сухие Ялы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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