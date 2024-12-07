ВС РФ освободили Берестки в ДНР

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, армия, военные, блокпост, украина, мариуполь, война, флаг днр, военнослужащий, вежливые люди, солдат, сво, специальная военная операция
Военные РФ освободили Берестки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили населенный пункт Берестки на донецком направлении. Об этом собщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ освободили Берестки в ДНР», — сообщает Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

Бойцы ВС РФ накануне освободили два населенных пункта в ДНР. Это Пустынка и Сухие Ялы.

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Российские военные освободили населенный пункт Берестки на донецком направлении. Об этом собщили в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили Берестки в ДНР», — сообщает Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале военного ведомства. Бойцы ВС РФ накануне освободили два населенных пункта в ДНР. Это Пустынка и Сухие Ялы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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