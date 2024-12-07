ВС РФ освободили Берестки в ДНР

07 декабря 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Военные РФ освободили Берестки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные освободили населенный пункт Берестки на донецком направлении. Об этом собщили в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили Берестки в ДНР», — сообщает Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале военного ведомства. Бойцы ВС РФ накануне освободили два населенных пункта в ДНР. Это Пустынка и Сухие Ялы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили населенный пункт Берестки на донецком направлении. Об этом собщили в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили Берестки в ДНР», — сообщает Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале военного ведомства. Бойцы ВС РФ накануне освободили два населенных пункта в ДНР. Это Пустынка и Сухие Ялы.