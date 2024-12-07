Военные РФ освободили Берестки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные освободили населенный пункт Берестки на донецком направлении. Об этом собщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ освободили Берестки в ДНР», — сообщает Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале военного ведомства.
Бойцы ВС РФ накануне освободили два населенных пункта в ДНР. Это Пустынка и Сухие Ялы.
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