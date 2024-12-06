ВС РФ освободили сразу два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы взяли под контроль сразу два населенных пункта в ДНР — Пустынку и Сухие Ялы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«ВС РФ за прошедшие сутки освободили Пустынку в ДНР... Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Сухие Ялы в ДНР», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Дополнительные подробности о ходе операций и текущей ситуации в районе освобожденных населенных пунктов пока не раскрываются.
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