ВС РФ освободили сразу два населенных пункта в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские военные освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР
Российские военные освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы взяли под контроль сразу два населенных пункта в ДНР — Пустынку и Сухие Ялы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«ВС РФ за прошедшие сутки освободили Пустынку в ДНР... Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Сухие Ялы в ДНР», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Дополнительные подробности о ходе операций и текущей ситуации в районе освобожденных населенных пунктов пока не раскрываются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские силы взяли под контроль сразу два населенных пункта в ДНР — Пустынку и Сухие Ялы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «ВС РФ за прошедшие сутки освободили Пустынку в ДНР... Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Сухие Ялы в ДНР», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Дополнительные подробности о ходе операций и текущей ситуации в районе освобожденных населенных пунктов пока не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...