Команду будущего президента США заинтересовал план Орбана по миру на Украине

Команда будущего президента США Дональда Трампа проявила интерес к плану премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по прекращению огня на Украине. Будущий помощник по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что они готовы рассмотреть эту инициативу.
«Необходимо прекратить боевые действия. И если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это означает», — заявил Уолтц в эфире телеканала CBS. Он добавил, что команда Трампа координирует свои действия с администрацией действующего президента США Джо Байдена до смены власти в январе.
Ранее Орбан предложил прекращение огня и обмен пленными во время рождественских праздников. Российская сторона отреагировала положительно на инициативу, поддержав усилия Орбана по мирному урегулированию. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг данное предложение, назвав его бессмысленным.
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