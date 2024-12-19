Власти Осы отказали школам в 17 млн рублей для защиты от террористической угрозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Бюджетные деньги нужны школам, чтобы повысить уровень защищенности
Бюджетные деньги нужны школам, чтобы повысить уровень защищенности Фото:

Дума Осинского округа Пермского края не разрешила местной администрации выделить 17 млн рублей на защиту школ от террористической угрозы. Это следует из решения представительного органа, с которым ознакомился корреспондент URA.RU.

«Отказать выделить в 2025 году бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования […] в сумме 17 158 740 (Семнадцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек», — решила дума Осинского округа. Как следует из документа, в 2022 году руководители объектов образования утвердили паспорта безопасности. Согласно им, в образовательных организациях должны быть проведены «мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности» в школах.

В общей сложности дума Осинского округа отказалась выделить сотни миллионов рублей на исполнение решений судов и предписаний надзорных органов. Как пояснил в беседе с URA.RU депутат думы Армен Бежанян, у муниципалитета просто нет на это средств.

«У нас [в Осе], к примеру, нет очистных сооружений. И ежегодно местный бюджет платит экологический штраф 1,7 млн рублей. И, если условно завтра природоохранная прокуратура выйдет в суд с иском, чтобы мы устранили это нарушение, то муниципалитету для строительства комплекса очистных сооружений понадобится 1,8 млрд рублей, а у нас весь бюджет [муниципалитета] 1,5 млрд рублей. Где в таком случае брать финансирование [на исполнение решения суда]?» — сказал Бежанян. В то же время депутат отметил, что «так или иначе администрация исполняет решения судов» и количество предписаний со стороны надзорных органов сокращается.

В текущем году прокуратура Осы установила, что городская школа № 1 имени Героя РФ В .П. Брюхова плохо защищена от террористической угрозы. Так, проход в здание школы был «фактически свободный», а прилегающая территория в ночное время не освещалась. За это школу оштрафовали на 50 тыс рублей по статье о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов (ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ).

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Дума Осинского округа Пермского края не разрешила местной администрации выделить 17 млн рублей на защиту школ от террористической угрозы. Это следует из решения представительного органа, с которым ознакомился корреспондент URA.RU. «Отказать выделить в 2025 году бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования […] в сумме 17 158 740 (Семнадцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек», — решила дума Осинского округа. Как следует из документа, в 2022 году руководители объектов образования утвердили паспорта безопасности. Согласно им, в образовательных организациях должны быть проведены «мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности» в школах. В общей сложности дума Осинского округа отказалась выделить сотни миллионов рублей на исполнение решений судов и предписаний надзорных органов. Как пояснил в беседе с URA.RU депутат думы Армен Бежанян, у муниципалитета просто нет на это средств. «У нас [в Осе], к примеру, нет очистных сооружений. И ежегодно местный бюджет платит экологический штраф 1,7 млн рублей. И, если условно завтра природоохранная прокуратура выйдет в суд с иском, чтобы мы устранили это нарушение, то муниципалитету для строительства комплекса очистных сооружений понадобится 1,8 млрд рублей, а у нас весь бюджет [муниципалитета] 1,5 млрд рублей. Где в таком случае брать финансирование [на исполнение решения суда]?» — сказал Бежанян. В то же время депутат отметил, что «так или иначе администрация исполняет решения судов» и количество предписаний со стороны надзорных органов сокращается. В текущем году прокуратура Осы установила, что городская школа № 1 имени Героя РФ В .П. Брюхова плохо защищена от террористической угрозы. Так, проход в здание школы был «фактически свободный», а прилегающая территория в ночное время не освещалась. За это школу оштрафовали на 50 тыс рублей по статье о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов (ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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