Власти Осы отказали школам в 17 млн рублей для защиты от террористической угрозы

Дума Осинского округа Пермского края не разрешила местной администрации выделить 17 млн рублей на защиту школ от террористической угрозы. Это следует из решения представительного органа, с которым ознакомился корреспондент URA.RU.
«Отказать выделить в 2025 году бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования […] в сумме 17 158 740 (Семнадцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек», — решила дума Осинского округа. Как следует из документа, в 2022 году руководители объектов образования утвердили паспорта безопасности. Согласно им, в образовательных организациях должны быть проведены «мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности» в школах.
В общей сложности дума Осинского округа отказалась выделить сотни миллионов рублей на исполнение решений судов и предписаний надзорных органов. Как пояснил в беседе с URA.RU депутат думы Армен Бежанян, у муниципалитета просто нет на это средств.
«У нас [в Осе], к примеру, нет очистных сооружений. И ежегодно местный бюджет платит экологический штраф 1,7 млн рублей. И, если условно завтра природоохранная прокуратура выйдет в суд с иском, чтобы мы устранили это нарушение, то муниципалитету для строительства комплекса очистных сооружений понадобится 1,8 млрд рублей, а у нас весь бюджет [муниципалитета] 1,5 млрд рублей. Где в таком случае брать финансирование [на исполнение решения суда]?» — сказал Бежанян. В то же время депутат отметил, что «так или иначе администрация исполняет решения судов» и количество предписаний со стороны надзорных органов сокращается.
В текущем году прокуратура Осы установила, что городская школа № 1 имени Героя РФ В .П. Брюхова плохо защищена от террористической угрозы. Так, проход в здание школы был «фактически свободный», а прилегающая территория в ночное время не освещалась. За это школу оштрафовали на 50 тыс рублей по статье о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов (ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ).
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