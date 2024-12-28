Пермский миллиардер избавился от помещений в городском ТЦ

Глава холдинга «Сатурн-Р», предприниматель и миллиардер Александр Репин продал принадлежавшие ему помещения в ТЦ «Лайнер» на бульваре Гагарина в Перми. Об этом рассказал источник в городской бизнес-среде.
«Александр Репин продал свои помещения в ТЦ „Лайнер“. Сумма сделки — примерно 15 млн рублей», — пояснил собеседник издания «Коммерсан-Прикамье». При этом информация о покупателе раскрыта не была.
В 2023 году объект был выкуплен. Новые собственники устранили нарушения требований пожарной безопасности. Большинством площадей торгового центра владеет семья Жуковых. Считается, что они близки к дилеру Lada (автосалону «Лада Центр Пермь»).
ТЦ возобновил работу в начале 2024 года здание. Сначала там запустили магазин «Пятерочка», а затем — Rostic`s. Сейчас в «Лайнере» размещены 12 компаний.
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