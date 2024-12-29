Профсоюзы изучили возможности российских семей для взятия ипотеки и пришли к неутешительному выводу

Мониторинг доступности жилья, проведенный Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР), показал, что семья из двух взрослых и двух детей не может позволить себе ипотеку по рыночной ставке в 83 из 85 регионов России. Исследование учитывало данные за третий квартал 2024 года, новые регионы и Чукотский АО не рассматривались из-за отсутствия статистической информации.
«Семья, состоящая из двух работающих взрослых и двух детей, не может себе позволить ипотеку по рыночной ставке в 83 из 85 регионов... В исследовании не хватило данных по Чукотскому автономному округу, а новые регионы не учитывались из-за отсутствия официальной статистической информации», — пишет РБК со ссылкой на данные ФНПР.
Наибольший недостаток доходов для покрытия месячных выплат по ипотеке был зафиксирован у семей с двумя взрослыми и двумя детьми в Краснодарском крае, Севастополе и Москве, где дефицит составил от 135 до 157 тысяч рублей. Расчеты проводились до того, как ключевая ставка была повышена с 19 до 21%. В анализе не учитывалась возможность получения льготной семейной ипотеки под 6%.
В начале 2023 года, когда ключевая ставка составляла 7,5%, а средневзвешенная ставка по ипотеке достигала 11%, ипотечные кредиты были доступны для семей с двумя работающими взрослыми и двумя детьми в 30 регионах России. Однако к третьему кварталу 2024 года число регионов, где семьи могли позволить себе ипотечные кредиты, сократилось до двух — Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Это может показаться банальным, но исследование подтверждает такой вывод на уровне цифр... в большинстве регионов семья, состоящая из двух работающих людей — мужа и жены, — при наличии одного ребенка вынуждена принимать решение: либо улучшать жилищные условия, либо рожать второго ребенка», — подчеркнул серьезность ситуации зампред ФНПР Александр Шершуков.
Согласно анализу, проведенному «РБК Недвижимость», для обслуживания ипотечного кредита на покупку однокомнатной квартиры в новостройке в крупных городах при действующих ставках в 25% требуется месячный доход в диапазоне от 111,3 тысячи до 346,4 тысячи рублей. В Москве для этого необходимо зарабатывать 346 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 235 тысяч рублей, а в Казани — 210 тысяч рублей. При этом, по данным Росстата, средняя месячная зарплата по стране в сентябре составила 84,3 тысячи рублей.
Однако демограф Игорь Ефремов заявил, что авторы исследования не учитывали в своих расчетах госмеры поддержки, которые являются значительными и дополнительно различаются по регионам, что могло бы существенно повлиять на результаты. Кроме того, в исходные предположения не был включен аспект старшего поколения: возможность совместного проживания родителей с семьями, что способствует объединению доходов и экономии за счет масштаба домохозяйства, а также возможность получения от них безвозмездной финансовой помощи, указывает Ефремов.
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