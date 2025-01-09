Бывший прокурор Москвы Попов назначен статс-секретарем — замглавы МЧС

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До своего назначения Попов занимал должность прокурора Москвы
До своего назначения Попов занимал должность прокурора Москвы Фото:

Президент России Владимир Путин назначил бывшего прокурора Москвы Дениса Попова статс-секретарем — заместителем министра РФ по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщается в указе президента.

«Назначить Попова Дениса Геннадьевича статс-секретарем — заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — сказано в документе. Он опубликован на официальном сайте правовых актов. Попов занимал должность прокурора Москвы до 12 августа 2024 года.

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Президент России Владимир Путин назначил бывшего прокурора Москвы Дениса Попова статс-секретарем — заместителем министра РФ по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщается в указе президента. «Назначить Попова Дениса Геннадьевича статс-секретарем — заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — сказано в документе. Он опубликован на официальном сайте правовых актов. Попов занимал должность прокурора Москвы до 12 августа 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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