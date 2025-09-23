Посол Барбин: НАТО провоцируют на военное столкновение с Россией

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что неопознанные беспилотники в небе над аэропортом Копенгагена в ночь на 23 сентября могут быть попыткой спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Он подчеркнул, что РФ не заинтересована в дальнейшей эскалации в Европе.
«Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями. Высказываемые в адрес России подозрения безосновательны. За инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается очевидное стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Потворствовать этому недопустимо», — подчеркнул Барбин. Его слова размещены в официальном telegram-канале дипмиссии.
В комментарии уточняется, что российская сторона внимательно следит за развитием ситуации и призывает к сдержанности. Посольство РФ подчеркнуло, что любые попытки искусственно создать повод для эскалации между Россией и странами Североатлантического альянса могут привести к серьезным последствиям для безопасности всего европейского региона. В дипмиссии добавили, что подобные инциденты требуют тщательного и беспристрастного расследования с участием всех заинтересованных сторон.
Ранее аналогичный инцидент с пролетом беспилотников произошел в воздушном пространстве Польши 10 сентября. Тогда власти Польши также заявляли, якобы Россия причастна к нарушению неизвестных дронов воздушного пространства. В Кремле отмечали, что обвинения беспочвенные. Доказательства также не были предоставлены. В ночь на 23 сентября также неизвестные дроны обнаружили в небе над Копенгагеном.
