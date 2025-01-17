В Госдуме предложили учитывать оценку по истории при поступлении в вуз

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Согласно данным Минобрнауки, 88% молодежи очень слабо знают историю
Согласно данным Минобрнауки, 88% молодежи очень слабо знают историю Фото:

Оценки по истории из школьного аттестата должны быть включены в перечень результатов, учитываемых при поступлении в высшие учебные заведения. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Александр Аксененко. 

«Предлагается включить оценку по 'Истории' из школьного аттестата в перечень результатов, учитываемых при поступлении в высшие учебные заведения, что станет важным шагом для реализации задач, обозначенных в Указе президента», — говорится в обращении Аксененко к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко. Его приводит РИА Новости. Депутат также предложил установить минимальный проходной балл по этому предмету для определенных направлений подготовки.

По данным Минобрнауки, лишь 12% выпускников сдают ЕГЭ по истории, что свидетельствует о низком интересе к предмету среди большинства студентов. Аксененко подчеркивает, что это приводит к недостаточному знанию истории, что может иметь негативные последствия для общественного сознания.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ввести интегральную оценку для учеников — средний балл, который бы учитывался при поступлении в вузы наравне с ЕГЭ. Президент РФ Владимир Путин уже поддержал данную инициативу, передает RT.

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Оценки по истории из школьного аттестата должны быть включены в перечень результатов, учитываемых при поступлении в высшие учебные заведения. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Александр Аксененко.  «Предлагается включить оценку по 'Истории' из школьного аттестата в перечень результатов, учитываемых при поступлении в высшие учебные заведения, что станет важным шагом для реализации задач, обозначенных в Указе президента», — говорится в обращении Аксененко к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко. Его приводит РИА Новости. Депутат также предложил установить минимальный проходной балл по этому предмету для определенных направлений подготовки. По данным Минобрнауки, лишь 12% выпускников сдают ЕГЭ по истории, что свидетельствует о низком интересе к предмету среди большинства студентов. Аксененко подчеркивает, что это приводит к недостаточному знанию истории, что может иметь негативные последствия для общественного сознания. Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ввести интегральную оценку для учеников — средний балл, который бы учитывался при поступлении в вузы наравне с ЕГЭ. Президент РФ Владимир Путин уже поддержал данную инициативу, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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