Володин похвалили Китай за трепетное отношение к памятникам советским воинам-освободителям

Володин: отношение КНР к советским памятникам должно служить примером для Европы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Володин поблагодарил Китай за заботу о мемориалах советским летчикам-освободителям
Володин поблагодарил Китай за заботу о мемориалах советским летчикам-освободителям Фото:

Китай демонстрирует пример бережного отношения к советским памятникам, который мог бы стать образцом для европейских стран. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время визита в КНР. Делегация парламента РФ посетила обновленный мемориал советским летчикам-освободителям на Народной площади в Чанчуне.

«Слова благодарности руководству страны, всему китайскому народу за такое внимание, заботу о мемориалах освободителям, тем, кто погиб, отдав свою жизнь ради свободы китайского народа, мира на Земле», — сказал Володин. Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что отреставрированный монумент — это пример для государств Европы.

Делегация возложила цветы и почтила память погибших минутой молчания. Мемориал был обновлен к 80-летию освобождения Чанчуня: реставрирован макет самолета и обелиск высотой 27,5 метра с именами 23 летчиков. Российские парламентарии стали первыми, кто посетил мемориал после завершения масштабных работ.

В состав делегации вошли вице-спикеры ГД, главы комитетов и руководители фракций. В рамках визита прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и заседание межпарламентской комиссии между Россией и Китаем.

Володин прибыл в Китай с официальным визитом 25 августа. Спикер Госдумы передал председателю Си Цзиньпину теплые приветствия и пожелания от президента России Владимира Путина во время встречи в Пекине, сообщает агентство «Синьхуа». Он также отметил, что под стратегическим руководством глав двух государств российско-китайские отношения углубились и достигли значительных результатов, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Китай демонстрирует пример бережного отношения к советским памятникам, который мог бы стать образцом для европейских стран. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время визита в КНР. Делегация парламента РФ посетила обновленный мемориал советским летчикам-освободителям на Народной площади в Чанчуне. «Слова благодарности руководству страны, всему китайскому народу за такое внимание, заботу о мемориалах освободителям, тем, кто погиб, отдав свою жизнь ради свободы китайского народа, мира на Земле», — сказал Володин. Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что отреставрированный монумент — это пример для государств Европы. Делегация возложила цветы и почтила память погибших минутой молчания. Мемориал был обновлен к 80-летию освобождения Чанчуня: реставрирован макет самолета и обелиск высотой 27,5 метра с именами 23 летчиков. Российские парламентарии стали первыми, кто посетил мемориал после завершения масштабных работ. В состав делегации вошли вице-спикеры ГД, главы комитетов и руководители фракций. В рамках визита прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и заседание межпарламентской комиссии между Россией и Китаем. Володин прибыл в Китай с официальным визитом 25 августа. Спикер Госдумы передал председателю Си Цзиньпину теплые приветствия и пожелания от президента России Владимира Путина во время встречи в Пекине, сообщает агентство «Синьхуа». Он также отметил, что под стратегическим руководством глав двух государств российско-китайские отношения углубились и достигли значительных результатов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...