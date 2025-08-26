Володин похвалили Китай за трепетное отношение к памятникам советским воинам-освободителям

Китай демонстрирует пример бережного отношения к советским памятникам, который мог бы стать образцом для европейских стран. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время визита в КНР. Делегация парламента РФ посетила обновленный мемориал советским летчикам-освободителям на Народной площади в Чанчуне.
«Слова благодарности руководству страны, всему китайскому народу за такое внимание, заботу о мемориалах освободителям, тем, кто погиб, отдав свою жизнь ради свободы китайского народа, мира на Земле», — сказал Володин. Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что отреставрированный монумент — это пример для государств Европы.
Делегация возложила цветы и почтила память погибших минутой молчания. Мемориал был обновлен к 80-летию освобождения Чанчуня: реставрирован макет самолета и обелиск высотой 27,5 метра с именами 23 летчиков. Российские парламентарии стали первыми, кто посетил мемориал после завершения масштабных работ.
В состав делегации вошли вице-спикеры ГД, главы комитетов и руководители фракций. В рамках визита прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и заседание межпарламентской комиссии между Россией и Китаем.
Володин прибыл в Китай с официальным визитом 25 августа. Спикер Госдумы передал председателю Си Цзиньпину теплые приветствия и пожелания от президента России Владимира Путина во время встречи в Пекине, сообщает агентство «Синьхуа». Он также отметил, что под стратегическим руководством глав двух государств российско-китайские отношения углубились и достигли значительных результатов, передает RT.
