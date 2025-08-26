Умер актер из «Кремлевских курсантов» Алексей Аптовцев

Скончался российский актер Алексей Аптовцев, прославившийся ролями в популярных телесериалах «Кремлевские курсанты» и «Солдаты». Артиста не стало 24 августа, всего за несколько дней до его 50-летнего юбилея. Об этом сообщили в театре драмы и комедии «ФЭСТ», где актер проработал более двух десятилетий.
«Все мы последнее время готовились к его юбилею. Второго сентября надеялись обнять именинника и поздравить с 50-летием», — сказали в театре aif.ru. Причиной смерти Аптовцева стала тяжелая онкологическая болезнь. В театре «ФЭСТ» сообщили, что прощание с артистом организуют отдельно, о месте и времени будет объявлено дополнительно.
Алексей Аптовцев начал свою карьеру в театре драмы и комедии «ФЭСТ» в 2003 году. За более чем двадцать лет службы он сыграл десятки ролей, став одним из ведущих артистов труппы. Фильмография Аптовцева насчитывает около 30 работ в кино и на телевидении. Наибольшую известность ему принесли роли в телесериалах «Кремлевские курсанты», «Солдаты», «Кодекс чести», «Склифосовский» и других популярных проектах. Кроме того, актер активно занимался озвучиванием компьютерных игр.
