Кандидат в президенты Боливии хочет разорвать связи с Россией

В Боливии могут аннулировать крупные соглашения, заключенные с Россией и Китаем по освоению литиевых месторождений. Об этом сообщил кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога. Реализовать это он планирует в случае своей победы на выборах.
«В случае избрания будут расторгнуты многомиллиардные соглашения по разработке литиевых месторождений, заключенные текущим правительством с российскими и китайскими компаниями», — завил Кирога. Его слова приводит агентство France Presse.
Кроме того, Хорхе Кирога подчеркнул необходимость проведения фундаментального пересмотра внешнеполитического курса Боливии. Отмечается, что страна располагает значительными запасами лития, оцениваемыми в 23 млн тонн. Вместе с Аргентиной и Чили Боливия входит в так называемый «литиевый треугольник» и занимает одно из ведущих мест на мировом рынке этого ресурса.
Ранее президент Боливии Луис Арсе заявил, что Запад стремится избежать конкуренции с БРИКС. В связи с этим он продолжает поддерживать Киев в противостоянии с Москвой. Арсе назвал украинский кризис конфликтом распадающегося блока Европы и США против развивающегося сообщества стран БРИКС, передает RT.
