Сбербанк хочет стрясти с Блиновской почти 13 млн рублей

С блогера и основательницы проекта «Марафон желаний» Елены Блиновской могут взыскать еще 12,7 миллионов рублей. Сбербанк подал в суд соответствующее заявление.
«Сбербанк России 15 января подал в Арбитражный суд Москвы заявление о включении в реестр кредиторов блогера и основательницы проекта „Марафон желаний“ Елены Блиновской 12,7 млн рублей», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление банка. По их данным, суд рассмотрит этот документ 26 марта 2025 года. Причина долга не указывается.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов суммой почти в миллиард рублей, а также в легализации финансов. Через год она оплатила 140 миллионов из них и заявила о банкротстве. Суд начал легализацию ее имущества, а в начале 2025 года у блогера обнаружили еще один долг н 269 миллионов.
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