Сбербанк хочет стрясти с Блиновской почти 13 млн рублей

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Сбер направил в суд заявление о взыскании нового долга с Блиновской
Сбер направил в суд заявление о взыскании нового долга с Блиновской Фото:

С блогера и основательницы проекта «Марафон желаний» Елены Блиновской могут взыскать еще 12,7 миллионов рублей. Сбербанк подал в суд соответствующее заявление.

«Сбербанк России 15 января подал в Арбитражный суд Москвы заявление о включении в реестр кредиторов блогера и основательницы проекта „Марафон желаний“ Елены Блиновской 12,7 млн рублей», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление банка. По их данным, суд рассмотрит этот документ 26 марта 2025 года. Причина долга не указывается.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов суммой почти в миллиард рублей, а также в легализации финансов. Через год она оплатила 140 миллионов из них и заявила о банкротстве. Суд начал легализацию ее имущества, а в начале 2025 года у блогера обнаружили еще один долг н 269 миллионов.

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С блогера и основательницы проекта «Марафон желаний» Елены Блиновской могут взыскать еще 12,7 миллионов рублей. Сбербанк подал в суд соответствующее заявление. «Сбербанк России 15 января подал в Арбитражный суд Москвы заявление о включении в реестр кредиторов блогера и основательницы проекта „Марафон желаний“ Елены Блиновской 12,7 млн рублей», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление банка. По их данным, суд рассмотрит этот документ 26 марта 2025 года. Причина долга не указывается. Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов суммой почти в миллиард рублей, а также в легализации финансов. Через год она оплатила 140 миллионов из них и заявила о банкротстве. Суд начал легализацию ее имущества, а в начале 2025 года у блогера обнаружили еще один долг н 269 миллионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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