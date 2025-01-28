МИД Франции: весной Париж отправит на Украину истребители Mirage

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Франция планирует отправку новой военной помощи Киеву
Франция планирует отправку новой военной помощи Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Франция к концу первого квартала 2025 года отправит на Украину истребители Mirage 2000-5. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. 

«Французские [самолеты] Mirage будут в ближайшее время в украинском небе. [Это произойдет] в конце первого квартала», — передает слова Барро радиостанции Sud Radio. 

На вопрос о возможности отправки французских военных на Украину после завершения конфликта глава МИД не дал прямого ответа. При этом он подчеркнул необходимость подготовки к активному участию Франции, Европы и в некотором роде США в обеспечении мирных гарантий на Украине после наступления мира.

Ранее сообщалось, что датское правительство планирует предоставить Украине финансовую помощь в размере 1,35 миллиарда долларов в 2025 году. С начала боевых действий общий объем поддержки от Дании составил приблизительно 7,5 миллиардов долларов.

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Франция к концу первого квартала 2025 года отправит на Украину истребители Mirage 2000-5. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.  «Французские [самолеты] Mirage будут в ближайшее время в украинском небе. [Это произойдет] в конце первого квартала», — передает слова Барро радиостанции Sud Radio.  На вопрос о возможности отправки французских военных на Украину после завершения конфликта глава МИД не дал прямого ответа. При этом он подчеркнул необходимость подготовки к активному участию Франции, Европы и в некотором роде США в обеспечении мирных гарантий на Украине после наступления мира. Ранее сообщалось, что датское правительство планирует предоставить Украине финансовую помощь в размере 1,35 миллиарда долларов в 2025 году. С начала боевых действий общий объем поддержки от Дании составил приблизительно 7,5 миллиардов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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