МИД Франции: весной Париж отправит на Украину истребители Mirage

Франция к концу первого квартала 2025 года отправит на Украину истребители Mirage 2000-5. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
«Французские [самолеты] Mirage будут в ближайшее время в украинском небе. [Это произойдет] в конце первого квартала», — передает слова Барро радиостанции Sud Radio.
На вопрос о возможности отправки французских военных на Украину после завершения конфликта глава МИД не дал прямого ответа. При этом он подчеркнул необходимость подготовки к активному участию Франции, Европы и в некотором роде США в обеспечении мирных гарантий на Украине после наступления мира.
Ранее сообщалось, что датское правительство планирует предоставить Украине финансовую помощь в размере 1,35 миллиарда долларов в 2025 году. С начала боевых действий общий объем поддержки от Дании составил приблизительно 7,5 миллиардов долларов.
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