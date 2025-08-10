Актера Ивана Краско похоронят рядом с сыном

Народного артиста России Ивана Краско похоронят в Комарово
Краско похоронят рядом с его сыном
Краско похоронят рядом с его сыном

Народного артиста России Ивана Краско, скончавшегося на 95-м году жизни, похоронят на кладбище в Комарово рядом с могилой его сына — актера Андрея Краско. Об этом сообщил младший сын актера Федор Краско.

«Похороны должны быть в Комарово, рядом с могилой Андрея. О месте прощания пока не могу рассказать», — отметил Краско. Его слова приводит РИА Новости.

В театре имени В.Ф. Комиссаржевской сообщили, что Иван Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни. По информации источника РИА Новости, причиной смерти могло стать онкологическое заболевание. Дата и место прощания будут объявлены дополнительно.

В последние годы актер проходил лечение и неоднократно госпитализировался, в том числе после инсульта. Иван Краско был одним из самых известных российских актеров театра и кино, снялся в таких фильмах, как «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель» и «Афганский излом». Его сын Андрей Краско ушел из жизни в 2006 году.

