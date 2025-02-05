Раскрыты детали договора РФ и Белоруссии о гарантиях безопасности

В проекте договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности, который был внесен на ратификацию в Государственную Думу, предусмотрены меры военного характера для обеспечения безопасности двух стран. Согласно документу, Российское ядерное оружие может быть применено в ответ на угрозы суверенитету России или Белоруссии.
«Ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против России или Белоруссии обычного оружия, создающего угрозу суверенитету», — следует из документа договора. Его цитирует РИА Новости. Его целью является предотвращение актов агрессии против Белоруссии. В рамках этого документа планируется создание военных объектов и размещение российских воинских формирований на территории республики.
Ранее президент России Владимир Путин направил на ратификацию парламенту договор о сотрудничестве в области безопасности с Республикой Беларусь. Для представления данного документа перед законодателями назначен заместитель министра иностранных дел России Александр Глушко. Документ, подписанный в декабре прошлого года, направлен на укрепление гарантий безопасности обеих стран. Владимир Путин подчеркнул, что договор способствует надежной защите интересов России и Белоруссии в сфере безопасности.
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