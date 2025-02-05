Раскрыты детали договора РФ и Белоруссии о гарантиях безопасности

РФ сможет применить ядерное оружие в ответ на агрессию в отношении Белоруссии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В декабре Путин и Лукашенко заключили Договор о гарантиях безопасности
В декабре Путин и Лукашенко заключили Договор о гарантиях безопасности Фото:

В проекте договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности, который был внесен на ратификацию в Государственную Думу, предусмотрены меры военного характера для обеспечения безопасности двух стран. Согласно документу, Российское ядерное оружие может быть применено в ответ на угрозы суверенитету России или Белоруссии.

«Ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против России или Белоруссии обычного оружия, создающего угрозу суверенитету», — следует из документа договора. Его цитирует РИА Новости. Его целью является предотвращение актов агрессии против Белоруссии. В рамках этого документа планируется создание военных объектов и размещение российских воинских формирований на территории республики.

Ранее президент России Владимир Путин направил на ратификацию парламенту договор о сотрудничестве в области безопасности с Республикой Беларусь. Для представления данного документа перед законодателями назначен заместитель министра иностранных дел России Александр Глушко. Документ, подписанный в декабре прошлого года, направлен на укрепление гарантий безопасности обеих стран. Владимир Путин подчеркнул, что договор способствует надежной защите интересов России и Белоруссии в сфере безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В проекте договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности, который был внесен на ратификацию в Государственную Думу, предусмотрены меры военного характера для обеспечения безопасности двух стран. Согласно документу, Российское ядерное оружие может быть применено в ответ на угрозы суверенитету России или Белоруссии. «Ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против России или Белоруссии обычного оружия, создающего угрозу суверенитету», — следует из документа договора. Его цитирует РИА Новости. Его целью является предотвращение актов агрессии против Белоруссии. В рамках этого документа планируется создание военных объектов и размещение российских воинских формирований на территории республики. Ранее президент России Владимир Путин направил на ратификацию парламенту договор о сотрудничестве в области безопасности с Республикой Беларусь. Для представления данного документа перед законодателями назначен заместитель министра иностранных дел России Александр Глушко. Документ, подписанный в декабре прошлого года, направлен на укрепление гарантий безопасности обеих стран. Владимир Путин подчеркнул, что договор способствует надежной защите интересов России и Белоруссии в сфере безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...