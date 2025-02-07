Главный рынок города и завод: как выглядели районы с элитными ЖК Екатеринбурга в прошлом

Престижные кварталы Екатеринбурга строили на месте рынков и заводов

08 февраля 2025 в 18:11 Размер текста - 17 +

Мукомольный завод еще был в центре Екатеринбурга в 2014 году Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Элитные районы Екатеринбурга не всегда были такими: на месте современных жилых комплексов когда-то стояли рынки, где продавали мясо, и заводы по обработке металла и производству муки. URA.RU вспоминает, как выглядели места, на которых построили дома с квартирами за десятки миллионов рублей. ЖК «Форум Сити» Сложно представить, но вместо престижного дома с садами на крышах между улицами Сакко и Ванцетти и Шейкмана находился Центральный колхозный рынок, он появился в 1932 году, а реконструировали его спустя 22 года. Торговое пространство закрыли в 2004 году, всех продавцов перевели на ныне известный «Таганский ряд» на Сортировку. Спустя три года рынок снесли, и ему на замену должен был прийти торгово-офисный центр, но от идеи отказались. В 2015 году здесь решили возводить жилой комплекс, который окончательно построят во втором квартале 2025 года. ЖК «Макаровский» В 1884 году купец первой гильдии и глава Екатеринбурга Илья Симанов построил паровую мельницу — шестиэтажное каменное здание, которое соседствовало с зернохранилищем. Здесь выпускали до 38 тонн муки в сутки, высший сорт отправляли в Москву и Санкт-Петербург. А в 1887 году на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке Симанову вручили золотую медаль имени наследника-цесаревича — за лучшую продукцию. Помимо производства рядом с мельницей был парк — с беседками, игровыми площадками, баней, купальней, оранжереей, зимним садом. Здесь же находились пальмовые, ананасовые и огуречные теплицы, конный двор, склады. Когда в 1906 году купец обанкротился, мельницу продали братьям Макаровым, которые производство модернизировали — построили железнодорожную ветку, возвели двухэтажный склад. Завод на тот момент перерабатывал 270 тонн зерна в сутки. Но революция внесла коррективы: мельницу национализировали и сделали из нее мукомольный завод, который работал вплоть до 2013 года. Затем здания предприятия подорвали и начали сносить, чтобы на территории площадью около 110 тыс. кв. м построить жилой квартал. Сохранили лишь два исторических здания — Симановскую мельницу и мастерскую в глубине квартала. «Главный проспект» На месте будущего престижного дома когда-то находился аффинажный завод (построен в 1916 году), который позже превратилось в завод по обработке цветных металлов с лабораторией, а в начале 2000-х предприятие переехало в Верхнюю Пышму. Проспект Ленина, 8 облагородили: так, здесь появилась галерея «Главный проспект» и апартаменты класса «бизнес». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Элитные районы Екатеринбурга не всегда были такими: на месте современных жилых комплексов когда-то стояли рынки, где продавали мясо, и заводы по обработке металла и производству муки. URA.RU вспоминает, как выглядели места, на которых построили дома с квартирами за десятки миллионов рублей. Сложно представить, но вместо престижного дома с садами на крышах между улицами Сакко и Ванцетти и Шейкмана находился Центральный колхозный рынок, он появился в 1932 году, а реконструировали его спустя 22 года. Торговое пространство закрыли в 2004 году, всех продавцов перевели на ныне известный «Таганский ряд» на Сортировку. Спустя три года рынок снесли, и ему на замену должен был прийти торгово-офисный центр, но от идеи отказались. В 2015 году здесь решили возводить жилой комплекс, который окончательно построят во втором квартале 2025 года. В 1884 году купец первой гильдии и глава Екатеринбурга Илья Симанов построил паровую мельницу — шестиэтажное каменное здание, которое соседствовало с зернохранилищем. Здесь выпускали до 38 тонн муки в сутки, высший сорт отправляли в Москву и Санкт-Петербург. А в 1887 году на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке Симанову вручили золотую медаль имени наследника-цесаревича — за лучшую продукцию. Помимо производства рядом с мельницей был парк — с беседками, игровыми площадками, баней, купальней, оранжереей, зимним садом. Здесь же находились пальмовые, ананасовые и огуречные теплицы, конный двор, склады. Когда в 1906 году купец обанкротился, мельницу продали братьям Макаровым, которые производство модернизировали — построили железнодорожную ветку, возвели двухэтажный склад. Завод на тот момент перерабатывал 270 тонн зерна в сутки. Но революция внесла коррективы: мельницу национализировали и сделали из нее мукомольный завод, который работал вплоть до 2013 года. Затем здания предприятия подорвали и начали сносить, чтобы на территории площадью около 110 тыс. кв. м построить жилой квартал. Сохранили лишь два исторических здания — Симановскую мельницу и мастерскую в глубине квартала. На месте будущего престижного дома когда-то находился аффинажный завод (построен в 1916 году), который позже превратилось в завод по обработке цветных металлов с лабораторией, а в начале 2000-х предприятие переехало в Верхнюю Пышму. Проспект Ленина, 8 облагородили: так, здесь появилась галерея «Главный проспект» и апартаменты класса «бизнес».