Сына экс-президента Украины Порошенко* хотят отправить на СВО

Депутат Рады Александр Дубинский предложил сыну экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) подписать годовой контракт на службу в Вооруженных силах Украины. Таким образом Дубинский прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ.
«Отличная новость про контракт для 18-летних. Теперь его могут подписать сыновья Порошенко, Костина (бывшего генпрокурора Украины— прим. ред) и Сухачева (главы госбюро расследований Украины — прим. ред) — все призывного возраста», — написал Дубинский в своих социальных сетях. Известно, что у Порошенко двое сыновей. Младшему 24 года.
Несколько дней назад на Украине запустили проект «Контракт 18-24», подразумевающий возможность для молодых людей, по возрасту не подпадающих под мобилизацию, служить в Вооруженных силах страны, сообщается на сайте украинского Минобороны. Зеленский включил в контракты для призывников в возрасте от 18 до 24 лет программы, предоставляющие право на бесплатное образование и льготные кредиты на приобретение жилья. Такой контракт сейчас проработан на год с возможностью продления в будущем.
*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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