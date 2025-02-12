Сына экс-президента Украины Порошенко* хотят отправить на СВО

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У Порошенко* двое сыновей, младшему из них 24 года
У Порошенко* двое сыновей, младшему из них 24 года Фото:

Депутат Рады Александр Дубинский предложил сыну экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) подписать годовой контракт на службу в Вооруженных силах Украины. Таким образом Дубинский прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ. 

«Отличная новость про контракт для 18-летних. Теперь его могут подписать сыновья Порошенко, Костина (бывшего генпрокурора Украины— прим. ред) и Сухачева (главы госбюро расследований Украины — прим. ред) — все призывного возраста», — написал Дубинский в своих социальных сетях. Известно, что у Порошенко двое сыновей. Младшему 24 года. 

Несколько дней назад на Украине запустили проект «Контракт 18-24», подразумевающий возможность для молодых людей, по возрасту не подпадающих под мобилизацию, служить в Вооруженных силах страны, сообщается на сайте украинского Минобороны. Зеленский включил в контракты для призывников в возрасте от 18 до 24 лет программы, предоставляющие право на бесплатное образование и льготные кредиты на приобретение жилья. Такой контракт сейчас проработан на год с возможностью продления в будущем.

*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Депутат Рады Александр Дубинский предложил сыну экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) подписать годовой контракт на службу в Вооруженных силах Украины. Таким образом Дубинский прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ.  «Отличная новость про контракт для 18-летних. Теперь его могут подписать сыновья Порошенко, Костина (бывшего генпрокурора Украины— прим. ред) и Сухачева (главы госбюро расследований Украины — прим. ред) — все призывного возраста», — написал Дубинский в своих социальных сетях. Известно, что у Порошенко двое сыновей. Младшему 24 года.  Несколько дней назад на Украине запустили проект «Контракт 18-24», подразумевающий возможность для молодых людей, по возрасту не подпадающих под мобилизацию, служить в Вооруженных силах страны, сообщается на сайте украинского Минобороны. Зеленский включил в контракты для призывников в возрасте от 18 до 24 лет программы, предоставляющие право на бесплатное образование и льготные кредиты на приобретение жилья. Такой контракт сейчас проработан на год с возможностью продления в будущем. *Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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