Зеленский придумал, чем заманить молодежь на СВО

Президент Украины Владимир Зеленский включил в контракты для призывников в возрасте от 18 до 24 лет программы, предоставляющие право на бесплатное образование и льготные кредиты на приобретение жилья. Такой контракт сейчас проработан на год с возможностью продления в будущем.
«Я думаю, детали скоро будут обнародованы, со дня на день. Есть возможность бесплатного образования и бесплатного кредита для жилья. <...> На следующей неделе правительство намерено запустить выгодные контракты на набор», — заявил Зеленский в интервью для Reuters. Оно опубликовано на youtube-канале офиса президента Украины.
Ранее Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране. Эта мера будет действовать в течение 90 дней, с 8 февраля и до 9 мая 2025 года, передает «Национальная служба новостей».
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