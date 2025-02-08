Зеленский придумал, чем заманить молодежь на СВО

Зеленский включил в контракты для призывников бесплатные кредиты на жилье
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Владимир Зеленский включил в контракты для призывников бесплатное высшее образование и льготные кредиты на приобретение жилья
Владимир Зеленский включил в контракты для призывников бесплатное высшее образование и льготные кредиты на приобретение жилья Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский включил в контракты для призывников в возрасте от 18 до 24 лет программы, предоставляющие право на бесплатное образование и льготные кредиты на приобретение жилья. Такой контракт сейчас проработан на год с возможностью продления в будущем.  

«Я думаю, детали скоро будут обнародованы, со дня на день. Есть возможность бесплатного образования и бесплатного кредита для жилья. <...> На следующей неделе правительство намерено запустить выгодные контракты на набор», — заявил Зеленский в интервью для Reuters. Оно опубликовано на youtube-канале офиса президента Украины. 

Ранее Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране. Эта мера будет действовать в течение 90 дней, с 8 февраля и до 9 мая 2025 года, передает «Национальная служба новостей». 

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Президент Украины Владимир Зеленский включил в контракты для призывников в возрасте от 18 до 24 лет программы, предоставляющие право на бесплатное образование и льготные кредиты на приобретение жилья. Такой контракт сейчас проработан на год с возможностью продления в будущем.   «Я думаю, детали скоро будут обнародованы, со дня на день. Есть возможность бесплатного образования и бесплатного кредита для жилья. <...> На следующей неделе правительство намерено запустить выгодные контракты на набор», — заявил Зеленский в интервью для Reuters. Оно опубликовано на youtube-канале офиса президента Украины.  Ранее Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране. Эта мера будет действовать в течение 90 дней, с 8 февраля и до 9 мая 2025 года, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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