Европу «выгнали» с переговоров, Путин стал «членом НАТО»: главное об СВО за 15 февраля

Песков: Кремль увидел опровержение Вэнсом слов об отправке ВС США на Украину

15 февраля 2025 в 22:26 Размер текста - 17 +

В Кремле обратили внимание на то, что газета The Wall Street Journal в своей публикации исказила слова вице-президента США Джей Ди Вэнса относительно отправки военных на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Главное об СВО за 15 февраля — в материале URA.RU. Отправка ВС США на Украину Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, власти РФ увидели искажение слов американского вице-президента Джей Ди Вэнса в одном из материалов газеты The Wall Street Journal. Речь идет об некорректной подаче заявления американского политика об отправке военных США на Украину. «Да, приняли к сведению», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Заявления спецпредставителя Трампа Украина за три года потеряла солдат больше чем США в Корее и Вьетнаме Количество погибших украинских солдат в текущем конфликте в три раза превышает общее число американских потерь в периоды вьетнамской и корейской воин вместе взятых. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту Кит Келлог. «Потери Украины в текущем конфликте в три раза больше, чем американские во время Вьетнамской и Корейской войн, взятых вместе», — заявил он. Через шесть месяцев конфликт на Украине завершится Урегулирование конфликта на Украине должно произойти в течение 2025 года. По его словам, огонь прекратиться за следующие шести месяцев. Келлог подчеркнул, что представители Европы не будут участвовать в переговорном процессе. Зеленский принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности Украинцы или не хотят выборов, или должны сменить гражданство Во время конференции по безопасности в Германии украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что граждане страны выступают против проведения президентских выборов. По его словам, в условиях продолжающегося конфликта, нужно не переизбрание власти, а единство и сплочение внутри страны. Несогласным с его мнением Зеленский предложил сменить гражданство. Зеленский назвал Путина самым влиятельным «членом НАТО» Глава Украины также заявил, что в настоящее время самым сильным членом Североатлантического альянса НАТО является президент России Владимир Путин. По его словам, действия российского лидера могут препятствовать принятию решений внутри альянса. Европа разрабатывает тайный план против РФ Несколько стран Европы тайно разрабатывают план по отправке военных контингентов на территорию Украины. Об этом сообщают зарубежные СМИ, отмечая что поспособствовала этому новая политика США. Так европейские лидеры стремятся гарантировать исполнение возможного будущего мирного договора с РФ. По данным американского издания Associated Press, основные усилия прилагают Великобритания и Франция. Там же уточнили, что численность и регионы размещения бойцов будут зависеть от условий будущего мирного соглашения. ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР Вооруженные силы Российской Федерации успешно освободили очередной населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщили в Министерстве обороны РФ, военные взяли под контроль поселок Березовка. Экипаж Ми-28нм сорвал ротацию боевиков ВСУ в Курской области Экипаж вертолета Ми-28нм армейской авиации в рамках действий смешанной тактической группы успешно помешал ротации подразделений ВСУ в приграничной зоне Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В процессе выполнения боевой задачи по оказанию поддержки наземным войскам, летчики осуществили запуск ракет по указанным координатам, что привело к уничтожению бронетехники и личного состава противника. После нанесения удара, экипажи вертолетов провели маневры для защиты от противоракетного огня, летая на крайне низкой высоте и используя тепловые ловушки для отвода ракет зенитно-ракетных комплексов противника, передает Пятый канал.