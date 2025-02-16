16 февраля 2025

Губернатор Кондратьев: Краснодарский край массово атаковали БПЛА

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Обломки одного из БПЛА рухнули неподалеку от НПЗ и вызвали возгорание
Обломки одного из БПЛА рухнули неподалеку от НПЗ и вызвали возгорание Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские БПЛА массово атаковали Краснодарский край ночью 17 февраля. Об этом сообщил в своих соцсетях глава региона Вениамин Кондратьев.

«Этой ночью киевский режим совершил массированную атаку БПЛА по территории региона. В результате падения обломков в поселке Ильском Северского района, предварительно, повреждены 12 домов. В основном выбиты окна. Поручил муниципалитету оперативно помочь с восстановлением. Пострадала женщина, ей оказана первая медицинская помощь», — написал Кондратьев в своем telegram-канале.

Ранее Shot сообщил, что украинские дроны попытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. По информации авторов канала, было сбито несколько воздушных целей, а обломки одного из БПЛА рухнули недалеко от завода и вызвали возгорание.

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Украинские БПЛА массово атаковали Краснодарский край ночью 17 февраля. Об этом сообщил в своих соцсетях глава региона Вениамин Кондратьев. «Этой ночью киевский режим совершил массированную атаку БПЛА по территории региона. В результате падения обломков в поселке Ильском Северского района, предварительно, повреждены 12 домов. В основном выбиты окна. Поручил муниципалитету оперативно помочь с восстановлением. Пострадала женщина, ей оказана первая медицинская помощь», — написал Кондратьев в своем telegram-канале. Ранее Shot сообщил, что украинские дроны попытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. По информации авторов канала, было сбито несколько воздушных целей, а обломки одного из БПЛА рухнули недалеко от завода и вызвали возгорание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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