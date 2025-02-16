Губернатор Кондратьев: Краснодарский край массово атаковали БПЛА

Украинские БПЛА массово атаковали Краснодарский край ночью 17 февраля. Об этом сообщил в своих соцсетях глава региона Вениамин Кондратьев.
«Этой ночью киевский режим совершил массированную атаку БПЛА по территории региона. В результате падения обломков в поселке Ильском Северского района, предварительно, повреждены 12 домов. В основном выбиты окна. Поручил муниципалитету оперативно помочь с восстановлением. Пострадала женщина, ей оказана первая медицинская помощь», — написал Кондратьев в своем telegram-канале.
Ранее Shot сообщил, что украинские дроны попытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. По информации авторов канала, было сбито несколько воздушных целей, а обломки одного из БПЛА рухнули недалеко от завода и вызвали возгорание.
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