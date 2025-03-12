Гендиректора «Автодора Запорожье» задержали за хищение 13 млн рублей

Гендиректора компании «Автодор Запорожье» задержали в Запорожской области за хищение свыше 13 млн рублей бюджетных средств при выполнении госконтракта. Об этом сообщило УФСБ региона.
«Установлено, что задержанный, умышленно завышая объем выполненных работ при исполнении государственного контракта, осуществил хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб бюджету Запорожской области в размере более 13 млн рублей», — говорится в сообщении УФСБ. Передает ТАСС.
По данным следствия, руководитель ООО «Автодор Запорожье» завышал объемы работ по восстановлению защитного слоя моста на трассе Мелитополь — Пологи. СУ СК РФ по Запорожской области возбудило дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Задержанный полностью признал вину, но обвинение ему пока не предъявлено. Расследование началось на основе материалов, собранных ФСБ, и продолжается для установления всех обстоятельств дела.
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