Путин о заявлении Пескова о переговорах: «Не слушайте его, у него работа такая». Видео

Путин: не слушайте Пескова, у него работа такая
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Владимир Путин попросил не относиться всерьез к словам своего пресс-секретаря Дитрия Пескова
Владимир Путин попросил не относиться всерьез к словам своего пресс-секретаря Дитрия Пескова Фото:

Российский президент Владимир Путин попросил не воспринимать всерьез заявления своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который ранее заявил, что переговоры между Путиным и американским главой Дональдом Трампом состоятся в 18:00 (по МСК). 

«Не слушайте его [Пескова], у него работа такая», — подчеркнул Путин во время форума РСПП в Москве. До этого Песков говорил, что переговоры между главами РФ и США состоятся вечером, 18 марта, в 18:00 по Москве.

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Российский президент Владимир Путин попросил не воспринимать всерьез заявления своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который ранее заявил, что переговоры между Путиным и американским главой Дональдом Трампом состоятся в 18:00 (по МСК).  «Не слушайте его [Пескова], у него работа такая», — подчеркнул Путин во время форума РСПП в Москве. До этого Песков говорил, что переговоры между главами РФ и США состоятся вечером, 18 марта, в 18:00 по Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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