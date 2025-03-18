Владимир Путин попросил не относиться всерьез к словам своего пресс-секретаря Дитрия Пескова
Российский президент Владимир Путин попросил не воспринимать всерьез заявления своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который ранее заявил, что переговоры между Путиным и американским главой Дональдом Трампом состоятся в 18:00 (по МСК).
«Не слушайте его [Пескова], у него работа такая», — подчеркнул Путин во время форума РСПП в Москве. До этого Песков говорил, что переговоры между главами РФ и США состоятся вечером, 18 марта, в 18:00 по Москве.
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