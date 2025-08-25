Мать бойца СВО скончалась на могиле сына в Забайкальском крае

В городе Балее Забайкальского края 24 августа скончалась женщина, потерявшая на СВО сына. Об этом сообщила знакомая семьи. По ее словам, жительница Балея тяжело переживала гибель сына и в день смерти находилась на его могиле.
«Через некоторое время после 40 дней со смерти сына она умерла на кладбище — тело нашла бригада, копающая могилы. Женщине было около 50 лет, сыну — 23», — рассказала знакомая в интервью «Чита.ру».
По ее словам, сын погибшей Максим Шарыпов был образцовым учеником и активистом. После срочной службы он дважды подписывал контракт, но в июне погиб, вернувшись с ранением. Его мать тяжело переживала утрату и часто приходила на кладбище. В один из дней ее тело обнаружили на кладбище работники, копавшие новые захоронения. Женщину похоронят 26 августа.
Военный комиссар Балея и Балейского района Евгений Болонев подтвердил гибель бойца СВО Максима. По его информации, Шарыпов погиб 23 июня близ населенного пункта Отрадное в ДНР. Он уточнил, что молодой человек проходил срочную службу с 2020 года, а с марта 2021-го находился на контрактной службе старшим механиком-водителем танка. Второй контракт был подписан в октябре 2022 года, после чего Шарыпов принимал участие в специальной военной операции в составе танкового батальона.
