Аэрофлот возобновляет полеты в Тегеран

Авиакомпания Аэрофлот с 6 августа возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Тегераном. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. На первом этапе рейсы будут выполняться один раз в неделю по средам, а с 12 сентября их частота увеличится до двух раз — по средам и пятницам.
«Аэрофлот в августе возобновляет полеты из Москвы в Тегеран. Рейсы стартуют 6 августа с частотой раз в неделю по средам, а с 12 сентября — два рейса в неделю по средам и пятницам», — написали в telegram-канале компании.
Рейсы будут осуществляться на современных воздушных судах Airbus A321. На официальном сайте авиакомпании уже доступно актуальное расписание и открыта продажа билетов.
В начале июля авиакомпания Аэрофлот объявила об отмене рейсов в Иран в связи с продлением ограничительных мер в тегеранском аэропорту до 1 августа. Пассажирам, затронутым изменениями в расписании, предлагалось оформить возврат стоимости билетов либо перенести дату вылета на более поздний срок.
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