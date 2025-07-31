В Шереметьево объяснили задержки вылетов

Причиной задержек рейсов из Шереметьево стало выполнение требований, связанных с ограничениями на использование воздушного пространства, введенными по решению Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Незначительные задержки ряда рейсов по внутрироссийским маршрутам вызваны соблюдением требований при ограничениях, вводимых на использование воздушного пространства по решению Министерства обороны России», — рассказали в Шереметьево РБК. В пресс-службе сообщили, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме.
По данным табло аэропорта, в период с 8:00 до 12:00 было задержано или ожидается задержка около 20 рейсов. Наибольшие по времени задержки затронули внутренние направления. Так, рейсы в Саратов были перенесены с 8:29 на 11:30 и с 9:35 на 13:45. Рейс в Самару вылетел с опозданием — вместо 8:25 в 9:59. Аналогичные задержки наблюдались на рейсах в Екатеринбург, Томск и Нижний Новгород.
Кроме того, были отмечены опоздания и у прилетающих рейсов, например, из Владивостока и Ухты. Некоторые из аэропортов, куда направлялись задержанные рейсы, также вводили временные ограничения на работу. Саратовский аэропорт был закрыт для приема и отправки воздушных судов с 6:38 до 10:17 утра.
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