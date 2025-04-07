07 апреля 2025

Солист группы «Челси» похоронил свою 34-летнюю жену

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Корзин (второй справа) сообщил о смерти жены
Корзин (второй справа) сообщил о смерти жены Фото:

Солист музыкальной группы «Челси» Алексей Корзин сообщил о смерти своей жены Екатерины Корзин.

«Лети, моя Катюня… Мой ангел… Моя любовь… Ты навсегда в моих мыслях, моей душе и моем сердце…», — написал Алексей Корзин в соцсетях, его слова передает Starhit. Он не раскрыл подробностей о смерти жены, однако известно о том, что похороны уже прошли.

Корзина поддержала телеведущая Яна Чурикова. Она отметила. что не может уложить это событие в голове. «Молодая, красивая, любимая и любящая. Просто не проснулась…» — написала Чурикова.

Пара встретилась в 2013 году, когда девушка отправила сообщение музыканту через социальную сеть «ВКонтакте». В браке у Алексея и Екатерины Корзиных родились два сына. Первенец Петр появился в 2016 году, а второй сын — Гоша, родился в 2021 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солист музыкальной группы «Челси» Алексей Корзин сообщил о смерти своей жены Екатерины Корзин. «Лети, моя Катюня… Мой ангел… Моя любовь… Ты навсегда в моих мыслях, моей душе и моем сердце…», — написал Алексей Корзин в соцсетях, его слова передает Starhit. Он не раскрыл подробностей о смерти жены, однако известно о том, что похороны уже прошли. Корзина поддержала телеведущая Яна Чурикова. Она отметила. что не может уложить это событие в голове. «Молодая, красивая, любимая и любящая. Просто не проснулась…» — написала Чурикова. Пара встретилась в 2013 году, когда девушка отправила сообщение музыканту через социальную сеть «ВКонтакте». В браке у Алексея и Екатерины Корзиных родились два сына. Первенец Петр появился в 2016 году, а второй сын — Гоша, родился в 2021 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...