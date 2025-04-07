Солист группы «Челси» похоронил свою 34-летнюю жену

Солист музыкальной группы «Челси» Алексей Корзин сообщил о смерти своей жены Екатерины Корзин.
«Лети, моя Катюня… Мой ангел… Моя любовь… Ты навсегда в моих мыслях, моей душе и моем сердце…», — написал Алексей Корзин в соцсетях, его слова передает Starhit. Он не раскрыл подробностей о смерти жены, однако известно о том, что похороны уже прошли.
Корзина поддержала телеведущая Яна Чурикова. Она отметила. что не может уложить это событие в голове. «Молодая, красивая, любимая и любящая. Просто не проснулась…» — написала Чурикова.
Пара встретилась в 2013 году, когда девушка отправила сообщение музыканту через социальную сеть «ВКонтакте». В браке у Алексея и Екатерины Корзиных родились два сына. Первенец Петр появился в 2016 году, а второй сын — Гоша, родился в 2021 году.
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