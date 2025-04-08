08 апреля 2025
07 апреля 2025

В Петербурге двое мужчин сбросили третьего с моста на проезжую часть

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшего незамедлительно госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии
Пострадавшего незамедлительно госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии Фото:

На Литейном мосту в Петербурге, в результате драки, двое мужчин сбросили третьего с моста на проезжую часть. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Восьмого апреля около 18 часов в полицию поступило сообщение от очевидца, что на съезде с Литейного моста в ходе драки двое мужчин сбросили третьего с переправы на проезжую часть набережной Кутузова», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Пострадавший получил серьезные травмы, включая кататравму и тяжелые повреждения головы, груди, таза и конечностей. Его незамедлительно госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.

Позднее, около полуночи, полиция задержала двух мужчин возле дома по улице Чехова. Задержанным 51 и 42 года, оба ранее имели проблемы с законом, включая множественные судимости за кражи, разбои, наркотики и другие преступления. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все трое участников инцидента имеют богатую криминальную историю. Пострадавший был судим 12 раз, один из подозреваемых — 11, а второй — 5 раз.

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На Литейном мосту в Петербурге, в результате драки, двое мужчин сбросили третьего с моста на проезжую часть. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «Восьмого апреля около 18 часов в полицию поступило сообщение от очевидца, что на съезде с Литейного моста в ходе драки двое мужчин сбросили третьего с переправы на проезжую часть набережной Кутузова», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Пострадавший получил серьезные травмы, включая кататравму и тяжелые повреждения головы, груди, таза и конечностей. Его незамедлительно госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Позднее, около полуночи, полиция задержала двух мужчин возле дома по улице Чехова. Задержанным 51 и 42 года, оба ранее имели проблемы с законом, включая множественные судимости за кражи, разбои, наркотики и другие преступления. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все трое участников инцидента имеют богатую криминальную историю. Пострадавший был судим 12 раз, один из подозреваемых — 11, а второй — 5 раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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