В Петербурге двое мужчин сбросили третьего с моста на проезжую часть

На Литейном мосту в Петербурге, в результате драки, двое мужчин сбросили третьего с моста на проезжую часть. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«Восьмого апреля около 18 часов в полицию поступило сообщение от очевидца, что на съезде с Литейного моста в ходе драки двое мужчин сбросили третьего с переправы на проезжую часть набережной Кутузова», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Пострадавший получил серьезные травмы, включая кататравму и тяжелые повреждения головы, груди, таза и конечностей. Его незамедлительно госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.
Позднее, около полуночи, полиция задержала двух мужчин возле дома по улице Чехова. Задержанным 51 и 42 года, оба ранее имели проблемы с законом, включая множественные судимости за кражи, разбои, наркотики и другие преступления. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Все трое участников инцидента имеют богатую криминальную историю. Пострадавший был судим 12 раз, один из подозреваемых — 11, а второй — 5 раз.
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