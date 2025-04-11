Захарова: США вытирают о Зеленского грязные и окровавленные руки

США «купили с потрохами» украинского лидера Владимира Зеленского и теперь «вытирают об него грязные и окровавленные руки». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Купили его с потрохами, использовали, а теперь об него же вытирают грязные и окровавленные руки», — передает слова Захаровой ТАСС. Она добавила, что США цинично используют Зеленского для своих целей в сделках по полезным ископаемым и не скрывают своего пренебрежительного отношения к нему.
США предъявили Украине требования по сделке с полезными ископаемыми, включая половину доходов от природных ресурсов и портов, а также 500 миллиардов долларов за помощь в конфликте с Россией. При этом Штаты подтвердили, что в договоре нет пункта о предоставлении им исключительных прав на контроль над будущим инвестиционным фондом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.