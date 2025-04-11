Захарова: США вытирают о Зеленского грязные и окровавленные руки

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США используют Зеленского в своих интересах, заявила Захарова
США используют Зеленского в своих интересах, заявила Захарова Фото:

США «купили с потрохами» украинского лидера Владимира Зеленского и теперь «вытирают об него грязные и окровавленные руки». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Купили его с потрохами, использовали, а теперь об него же вытирают грязные и окровавленные руки», — передает слова Захаровой ТАСС. Она добавила, что США цинично используют Зеленского для своих целей в сделках по полезным ископаемым и не скрывают своего пренебрежительного отношения к нему.

США предъявили Украине требования по сделке с полезными ископаемыми, включая половину доходов от природных ресурсов и портов, а также 500 миллиардов долларов за помощь в конфликте с Россией. При этом Штаты подтвердили, что в договоре нет пункта о предоставлении им исключительных прав на контроль над будущим инвестиционным фондом.

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США «купили с потрохами» украинского лидера Владимира Зеленского и теперь «вытирают об него грязные и окровавленные руки». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Купили его с потрохами, использовали, а теперь об него же вытирают грязные и окровавленные руки», — передает слова Захаровой ТАСС. Она добавила, что США цинично используют Зеленского для своих целей в сделках по полезным ископаемым и не скрывают своего пренебрежительного отношения к нему. США предъявили Украине требования по сделке с полезными ископаемыми, включая половину доходов от природных ресурсов и портов, а также 500 миллиардов долларов за помощь в конфликте с Россией. При этом Штаты подтвердили, что в договоре нет пункта о предоставлении им исключительных прав на контроль над будущим инвестиционным фондом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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