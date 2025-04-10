В Петербурге прошли обыски в офисе УК «Интерус» из-за подделки документов

В Петербурге прошли обыски в офисе управляющей компании ООО «Интерус». Меры были предприняты в рамках расследования уголовного дела, связанного с изготовлением и оборотом поддельных документов. Об этом сообщает источник.
«Обыски проходили в помещениях УК на проспекте Обуховской обороны в рамках расследования дела об изготовлении и обороте поддельных документов», — сообщает источник 78.ru. В центре внимания следствия находится дело о фальсификации бюллетеней протоколов общего собрания собственников дома, возбужденное в конце 2024 года.
Во время проведения обысков были обнаружены многочисленные бюллетени, которые содержали признаки подделки. Среди них — подписи несовершеннолетних жильцов и собственников квартир, которые фактически проживают в других регионах. Документы были изъяты.
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