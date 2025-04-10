10 апреля 2025

В Петербурге прошли обыски в офисе УК «Интерус» из-за подделки документов

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Во время проведения обысков обнаружили бюллетени, которые содержали признаки подделки
Во время проведения обысков обнаружили бюллетени, которые содержали признаки подделки Фото:

В Петербурге прошли обыски в офисе управляющей компании ООО «Интерус». Меры были предприняты в рамках расследования уголовного дела, связанного с изготовлением и оборотом поддельных документов. Об этом сообщает источник.

«Обыски проходили в помещениях УК на проспекте Обуховской обороны в рамках расследования дела об изготовлении и обороте поддельных документов», — сообщает источник 78.ru. В центре внимания следствия находится дело о фальсификации бюллетеней протоколов общего собрания собственников дома, возбужденное в конце 2024 года.

Во время проведения обысков были обнаружены многочисленные бюллетени, которые содержали признаки подделки. Среди них — подписи несовершеннолетних жильцов и собственников квартир, которые фактически проживают в других регионах. Документы были изъяты.

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В Петербурге прошли обыски в офисе управляющей компании ООО «Интерус». Меры были предприняты в рамках расследования уголовного дела, связанного с изготовлением и оборотом поддельных документов. Об этом сообщает источник. «Обыски проходили в помещениях УК на проспекте Обуховской обороны в рамках расследования дела об изготовлении и обороте поддельных документов», — сообщает источник 78.ru. В центре внимания следствия находится дело о фальсификации бюллетеней протоколов общего собрания собственников дома, возбужденное в конце 2024 года. Во время проведения обысков были обнаружены многочисленные бюллетени, которые содержали признаки подделки. Среди них — подписи несовершеннолетних жильцов и собственников квартир, которые фактически проживают в других регионах. Документы были изъяты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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