Арестович* раскрыл схему Зеленского по устранению конкурентов перед выборами

Украинский лидер Владимир Зеленский использует санкции для устранения политических конкурентов перед будущими выборами. Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), комментируя введение ограничительных мер против себя и экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Соответствующее заявление он опубликовал в соцсетях.
«Санкции против меня и Порошенко, введенные почти одновременно — это явное эхо от будущих выборов. Логика ясна — незаконный инструмент используется для незаконного отстранения политических конкурентов. Именно такая оценка уже дана в Европе и США. Пока неформально, но все записывается в маленькую симпатичную Великую Книгу», — написал Арестович в своем telegram-канале.
По его словам, западные партнеры обращают внимание не столько на отдельные фигуры, сколько на действия режима Владимира Зеленского в целом. Арестович отметил, что ситуация может измениться в любой момент, и перед выборами власти Украины могут столкнуться с трудностями со стороны международного сообщества.
Ранее Владимир Зеленский уже вводил санкции против Алексея Арестовича, который покинул пост советника Офиса президента в 2023 году и неоднократно критиковал украинские власти. Арестович заявлял о своих политических амбициях и допускал возможность задержания Зеленского в случае победы на выборах.
Президентские выборы в Украине должны были состояться в марте 2024 года. Однако из-за действующего в стране военного положения сроки были перенесены. Зеленский ранее отмечал, что готов покинуть свой пост ради мира на Украине либо в обмен на вступление в НАТО.
*Алексей Арестович- внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
**Петр Порошенко- внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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