Арестович* раскрыл схему Зеленского по устранению конкурентов перед выборами

Арестович*: Зеленский вводит санкции для устранения конкурентов перед выборами
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский устраняет своих конкурентов с помощью введения против них санкций
Зеленский устраняет своих конкурентов с помощью введения против них санкций Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский использует санкции для устранения политических конкурентов перед будущими выборами. Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), комментируя введение ограничительных мер против себя и экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Соответствующее заявление он опубликовал в соцсетях.

«Санкции против меня и Порошенко, введенные почти одновременно — это явное эхо от будущих выборов. Логика ясна — незаконный инструмент используется для незаконного отстранения политических конкурентов. Именно такая оценка уже дана в Европе и США. Пока неформально, но все записывается в маленькую симпатичную Великую Книгу», — написал Арестович в своем telegram-канале.

По его словам, западные партнеры обращают внимание не столько на отдельные фигуры, сколько на действия режима Владимира Зеленского в целом. Арестович отметил, что ситуация может измениться в любой момент, и перед выборами власти Украины могут столкнуться с трудностями со стороны международного сообщества.

Ранее Владимир Зеленский уже вводил санкции против Алексея Арестовича, который покинул пост советника Офиса президента в 2023 году и неоднократно критиковал украинские власти. Арестович заявлял о своих политических амбициях и допускал возможность задержания Зеленского в случае победы на выборах.

Президентские выборы в Украине должны были состояться в марте 2024 года. Однако из-за действующего в стране военного положения сроки были перенесены. Зеленский ранее отмечал, что готов покинуть свой пост ради мира на Украине либо в обмен на вступление в НАТО. 

*Алексей Арестович- внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

**Петр Порошенко- внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Украинский лидер Владимир Зеленский использует санкции для устранения политических конкурентов перед будущими выборами. Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), комментируя введение ограничительных мер против себя и экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Соответствующее заявление он опубликовал в соцсетях. «Санкции против меня и Порошенко, введенные почти одновременно — это явное эхо от будущих выборов. Логика ясна — незаконный инструмент используется для незаконного отстранения политических конкурентов. Именно такая оценка уже дана в Европе и США. Пока неформально, но все записывается в маленькую симпатичную Великую Книгу», — написал Арестович в своем telegram-канале. По его словам, западные партнеры обращают внимание не столько на отдельные фигуры, сколько на действия режима Владимира Зеленского в целом. Арестович отметил, что ситуация может измениться в любой момент, и перед выборами власти Украины могут столкнуться с трудностями со стороны международного сообщества. Ранее Владимир Зеленский уже вводил санкции против Алексея Арестовича, который покинул пост советника Офиса президента в 2023 году и неоднократно критиковал украинские власти. Арестович заявлял о своих политических амбициях и допускал возможность задержания Зеленского в случае победы на выборах. Президентские выборы в Украине должны были состояться в марте 2024 года. Однако из-за действующего в стране военного положения сроки были перенесены. Зеленский ранее отмечал, что готов покинуть свой пост ради мира на Украине либо в обмен на вступление в НАТО.  *Алексей Арестович- внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов **Петр Порошенко- внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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