На Западе нашли объяснение попыткам Трампа сблизиться с Россией

Профессор Грин: Трамп хочет сблизиться с Россией из-за своих бизнес-интересов
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Трамп хочет сблизиться с Россией из-за ее бизнес-возможностей, заявил Грин
Трамп хочет сблизиться с Россией из-за ее бизнес-возможностей, заявил Грин Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Попытки президента США Дональда Трампа сблизиться с Россией связаны с его желанием снова начать вести бизнес с Москвой. Такое мнение выразил профессор Королевского колледжа Университета Лондона Сэм Грин, отметив что именно из-за этого американский лидер сейчас больше давит на Украину, чем на РФ в переговорах.

«Трамп оказывает большее давление на Киев, чем на Москву, пытаясь достичь мирного соглашения, и, похоже, стремится вернуться к более нормальным отношениям с Россией и ее „возможностями для большого бизнеса“, — заявил Грин в интервью с Associated Press. Он также заявил, что позиция американского президента по Украине во многом совпадает с позицией Кремля, что говорит о победе России в переговорном процессе.

Ранее представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон прекращает участие в переговорах по украинскому конфликту и больше не будет выступать посредником между Москвой и Киевом. По ее словам, дальнейший диалог должны вести непосредственно Россия и Украина. Вместе с тем Брюс подчеркнула, что США продолжат работать над достижением мира, отметив необходимость «конкретных инициатив» от обеих сторон, передает «Национальная служба новостей».

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Попытки президента США Дональда Трампа сблизиться с Россией связаны с его желанием снова начать вести бизнес с Москвой. Такое мнение выразил профессор Королевского колледжа Университета Лондона Сэм Грин, отметив что именно из-за этого американский лидер сейчас больше давит на Украину, чем на РФ в переговорах. «Трамп оказывает большее давление на Киев, чем на Москву, пытаясь достичь мирного соглашения, и, похоже, стремится вернуться к более нормальным отношениям с Россией и ее „возможностями для большого бизнеса“, — заявил Грин в интервью с Associated Press. Он также заявил, что позиция американского президента по Украине во многом совпадает с позицией Кремля, что говорит о победе России в переговорном процессе. Ранее представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон прекращает участие в переговорах по украинскому конфликту и больше не будет выступать посредником между Москвой и Киевом. По ее словам, дальнейший диалог должны вести непосредственно Россия и Украина. Вместе с тем Брюс подчеркнула, что США продолжат работать над достижением мира, отметив необходимость «конкретных инициатив» от обеих сторон, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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