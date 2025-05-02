Попытки президента США Дональда Трампа сблизиться с Россией связаны с его желанием снова начать вести бизнес с Москвой. Такое мнение выразил профессор Королевского колледжа Университета Лондона Сэм Грин, отметив что именно из-за этого американский лидер сейчас больше давит на Украину, чем на РФ в переговорах.
«Трамп оказывает большее давление на Киев, чем на Москву, пытаясь достичь мирного соглашения, и, похоже, стремится вернуться к более нормальным отношениям с Россией и ее „возможностями для большого бизнеса“, — заявил Грин в интервью с Associated Press. Он также заявил, что позиция американского президента по Украине во многом совпадает с позицией Кремля, что говорит о победе России в переговорном процессе.
Ранее представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон прекращает участие в переговорах по украинскому конфликту и больше не будет выступать посредником между Москвой и Киевом. По ее словам, дальнейший диалог должны вести непосредственно Россия и Украина. Вместе с тем Брюс подчеркнула, что США продолжат работать над достижением мира, отметив необходимость «конкретных инициатив» от обеих сторон, передает «Национальная служба новостей».
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