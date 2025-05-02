Волонтеры «Молодой Гвардии» ЕР почтили память погибших в Доме профсоюзов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Москве 1,5 тысячи активистов вышли к посольству Украины с портретами погибших при трагедии
В Москве 1,5 тысячи активистов вышли к посольству Украины с портретами погибших при трагедии Фото:

Более трех тысяч активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты» по всей стране почтили память погибших в трагедии в Одесском Доме профсоюзов, произошедшей 11 лет назад. Как сообщает пресс-служба МГЕР, в Москве около 1,5 тысячи человек вышли к украинскому посольству с портретами жертв, а в Санкт-Петербурге акция прошла у здания генерального консульства Украины.

«Более 1,5 тысяч молодогвардейцев и активистов „Волонтерской Роты“ пришли к зданию генерального консульства Украины, чтобы почтить память людей, невинно убитых в Одесском Доме профсоюзов», — заявил руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале партии. Он отметил, что Россия никогда не забудет и не простит это бесчеловечное преступление, не имеющее срока давности. 

Председатель МГЕР Антон Демидов, в свою очередь, напомнил, что ровно 11 лет назад в Одесском Доме профсоюзов нацисты зверски убили или сожгли заживо десятки простых людей. Он заявил, что виновные должны понести суровое наказание. Кроме того, Демидов подчеркнул, что с 2014 года Украина воевала против простых людей и запрещала им говорить на русском языке, и сейчас российские добровольцы в зоне СВО продолжают дело предков, воюя, в том числе, и за тех, кто был сожжен в Доме профсоюзов. Он также отметил, что акция «Одесса. Помним» ежегодно собирает тысячи людей, которые никогда не забудут это страшное преступление киевского режима.

Трагедия в Одесском Доме профсоюзов произошла 2 мая 2014 года во время событий Евромайдана. В тот день сторонники «антимайдана» укрылись в здании, которое подожгли радикалы, окружившие территорию. По официальным данным, тогда погибло 45 человек и около 200 получили ранения, однако очевидцы утверждают, что жертв было больше.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более трех тысяч активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты» по всей стране почтили память погибших в трагедии в Одесском Доме профсоюзов, произошедшей 11 лет назад. Как сообщает пресс-служба МГЕР, в Москве около 1,5 тысячи человек вышли к украинскому посольству с портретами жертв, а в Санкт-Петербурге акция прошла у здания генерального консульства Украины. «Более 1,5 тысяч молодогвардейцев и активистов „Волонтерской Роты“ пришли к зданию генерального консульства Украины, чтобы почтить память людей, невинно убитых в Одесском Доме профсоюзов», — заявил руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале партии. Он отметил, что Россия никогда не забудет и не простит это бесчеловечное преступление, не имеющее срока давности.  Председатель МГЕР Антон Демидов, в свою очередь, напомнил, что ровно 11 лет назад в Одесском Доме профсоюзов нацисты зверски убили или сожгли заживо десятки простых людей. Он заявил, что виновные должны понести суровое наказание. Кроме того, Демидов подчеркнул, что с 2014 года Украина воевала против простых людей и запрещала им говорить на русском языке, и сейчас российские добровольцы в зоне СВО продолжают дело предков, воюя, в том числе, и за тех, кто был сожжен в Доме профсоюзов. Он также отметил, что акция «Одесса. Помним» ежегодно собирает тысячи людей, которые никогда не забудут это страшное преступление киевского режима. Трагедия в Одесском Доме профсоюзов произошла 2 мая 2014 года во время событий Евромайдана. В тот день сторонники «антимайдана» укрылись в здании, которое подожгли радикалы, окружившие территорию. По официальным данным, тогда погибло 45 человек и около 200 получили ранения, однако очевидцы утверждают, что жертв было больше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...