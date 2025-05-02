Более трех тысяч активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты» по всей стране почтили память погибших в трагедии в Одесском Доме профсоюзов, произошедшей 11 лет назад. Как сообщает пресс-служба МГЕР, в Москве около 1,5 тысячи человек вышли к украинскому посольству с портретами жертв, а в Санкт-Петербурге акция прошла у здания генерального консульства Украины.
«Более 1,5 тысяч молодогвардейцев и активистов „Волонтерской Роты“ пришли к зданию генерального консульства Украины, чтобы почтить память людей, невинно убитых в Одесском Доме профсоюзов», — заявил руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале партии. Он отметил, что Россия никогда не забудет и не простит это бесчеловечное преступление, не имеющее срока давности.
Председатель МГЕР Антон Демидов, в свою очередь, напомнил, что ровно 11 лет назад в Одесском Доме профсоюзов нацисты зверски убили или сожгли заживо десятки простых людей. Он заявил, что виновные должны понести суровое наказание. Кроме того, Демидов подчеркнул, что с 2014 года Украина воевала против простых людей и запрещала им говорить на русском языке, и сейчас российские добровольцы в зоне СВО продолжают дело предков, воюя, в том числе, и за тех, кто был сожжен в Доме профсоюзов. Он также отметил, что акция «Одесса. Помним» ежегодно собирает тысячи людей, которые никогда не забудут это страшное преступление киевского режима.
Трагедия в Одесском Доме профсоюзов произошла 2 мая 2014 года во время событий Евромайдана. В тот день сторонники «антимайдана» укрылись в здании, которое подожгли радикалы, окружившие территорию. По официальным данным, тогда погибло 45 человек и около 200 получили ранения, однако очевидцы утверждают, что жертв было больше.
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