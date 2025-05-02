В Британии рассказали, как Зеленский «заманил» Трампа помогать Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Дональду Трампу особый доступ к украинским природным ресурсам в обмен на поддержку Киева. Об этом сообщают британские СМИ.
«Владимир Зеленский рассчитывал, что эта идея заинтересует Дональда Трампа в поддержке Украины: предложение США получить особый доступ к богатым природным ресурсам его страны», — говорится в материале Financial Times. По информации издания, это предложение украинский лидер выдвинул еще в 2023 году во время встречи с Трампом в Trump Tower.
Некоторые источники заявили, что американский лидер тогда отреагировал на предложение Зеленского «с интересом». По данным газеты, инициатива предусматривала открытие украинских ресурсов для западных инвестиций в обмен на более действенную военную поддержку со стороны США.
США и Украина 1 мая подписали сделку о минеральных ресурсах. В нее входят алюминий, графит, нефть и природный газ, которые находятся на Украине. Сейчас Вашингтон ожидает, что Верховная рада Украины в ближайшее время ратифицирует сделку о добыче полезных ископаемых. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко отметила, что ресурсы останутся под контролем Киева, а США смогут инвестировать в фонд, в том числе за счет военной помощи, передает «Национальная служба новостей».
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